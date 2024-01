Netflix beginnt mit Abschaffung des Basis-Abos ohne Werbung

Der weltweit größte Streaming-Anbieter Netflix macht einen weiteren Schritt, um seine Einnahmen weiter zu steigern, indem man die bisher übliche günstigste Abonnement-Variante ohne Werbung in einigen Ländern streicht. Den Anfang machen Kanada und Großbritannien.

Basis-Abo ohne Werbung in Deutschland noch verfügbar

Zusammenfassung Netflix streicht werbefreie Basisvariante in Kanada und GB

Neue Kunden können werbefreies Basis-Abo nicht mehr wählen

Ab Q2 2024 wird Änderung schrittweise global umgesetzt

Standard-Abo wird neue Basis in betroffenen Ländern

In Deutschland noch werbefreies Basis-Abo für ca 8 Euro

40 Prozent Neuanmeldungen wählen Basis-Abo mit Werbung

Netflix will Basis-Abo mit Werbung weiter "skalieren"

Schon länger ist es wiederkehrenden oder neuen Kunden von Netflix nicht mehr möglich, die werbefreie Basisversion des Streaming-Diensts zu abonnieren, die vielerorts für bestehende Kunden noch verfügbar ist. Wie Netflix jetzt im Rahmen der Bekanntgabe seiner jüngsten Geschäftszahlen verlauten ließ (PDF) , will man die werbefreie Basisversion nach und nach ganz abschaffen, wenn in einem Land die mit Werbung versehenen Abos bereits verfügbar sind.Ab dem zweiten Quartal 2024 soll dieser Plan in die Tat umgesetzt werden, wobei zunächst Kanada und Großbritannien von dem Schritt betroffen sein werden. Nach und nach dürften dann viele weitere Länder folgen, darunter wahrscheinlich auch Deutschland. Netflix hat zwar noch keine entsprechende Ankündigung für den deutschen Markt gemacht, doch wurden alle vorherigen Änderungen mit Blick auf die neuen Abos mit Werbung und die Preiserhöhungen relativ zeitnah auch hierzulande umgesetzt.In den von der jetzt angekündigten Änderungen betroffenen Länder ist künftig das sogenannte Standard-Abo die Basisversion von Netflix, also jene Ausgabe, die hierzulande 12,99 Euro kostet. Noch haben wir in Deutschland die Möglichkeit, das werbefreie Basis-Abo für 7,99 Euro abzuschließen. In Kanada, Großbritannien und später auch den USA hatte Netflix diese Möglichkeit schon im letzten Jahr für Neukunden gestrichen, ließ aber bestehende Abos dieser Art noch weiterlaufen.Als einen der Gründe für den Wegfall des "Basis"-Abos ohne Werbung nennt Netflix ausgerechnet das angeblich große Interesse an dem neuen Basis-Abo mit Werbung. In den sogenannten "Ads Markets", also Ländern, in denen Netflix Abos mit Werbun anbietet, würden mittlerweile 40 Prozent aller Neuanmeldungen auf das Basis-Abo mit Werbung entfallen. Für Netflix habe es jetzt Priorität, diese Variante zu "skalieren", hieß es von Co-CEO Greg Peters jetzt.Während man "investiert und Netflix verbessert", werde man "die Mitglieder gelegentlich darum bitten, etwas mehr zu zahlen", um diese "Verbesserungen zu reflektieren", hieß es vom Management. Netflix hatte die Preise für seine Basis- und Premium-Abonnements im letzten Jahr fast überall angehoben. Allerdings gab es auch tatsächlich ein paar Verbesserungen, denn mittlerweile werden auch in der Basisversion mit Werbung häufig Full-HD-Auflösung, die Option auf mehrere parallele Streams und Downloads geboten.