Neustarts der Woche: Filme und Serien bei Amazon, Netflix & Disney+

Mit mehr als 40 Filmen und Serien fällt das neue Programm von Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ in dieser Woche üppig aus. Mit dabei: The Creator, The Nice Guys, Escape Plan und ein amerikanischer Alb­traum. Unser Überblick zeigt euch alle Neustarts und Termine.

The Creator und eine Reihe von Underdogs

Netflix: Neue Filme und Serien in KW 3

Maboroshi ab 15. Januar

Ponto Final ab 17. Januar

Ein amerikanischer Albtraum ab 17. Januar

Primbon ab 18. Januar

Rachid Badouri: Les fleurs du tapis ab 18. Januar

The Remaining ab 18. Januar

Kübra ab 18. Januar

Liebe im Spektrum: Staffel 2 ab 19. Januar

60 Minuten ab 19. Januar

Mi soledad tiene alas ab 19. Januar

The Kitchen ab 19. Januar

The Bequeathed ab 19. Januar

Full Circle ab 19. Januar

Captivating the King ab 20. Januar

The Real World: Staffel 16 ab 20. Januar

The Many Saints of Newark ab 20. Januar

Asbest ab 21. Januar

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in KW 3

Die wilden Hühner und das Leben ab 15. Januar

Escape Plan ab 15. Januar

Escape Plan: The Extractors ab 15. Januar

Escape Plan 2: Hades ab 15. Januar

The Nice Guys ab 16. Januar

Keanu ab 18. Januar

No Activity: Niente Da Segnalare - Staffel 1 ab 18. Januar

Dance Life - Staffel 1 ab 19. Januar

Hazbin Hotel - Staffel 1 ab 19. Januar

Indian Police Force - Staffel 1 ab 19. Januar

Eiffel In Love ab 19. Januar

Dog - das Glück hat vier Pfoten ab 19. Januar

The Donor Party ab 19. Januar

Wild Card ab 20. Januar

Wie Brüder im Wind ab 21. Januar

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in KW 3

The Creator ab 17. Januar

The Artful Dodger - Staffel 1 ab 17. Januar

Der Juwelendieb ab 17. Januar

A Shop for Killers - Staffel 1 ab 17. Januar

Miraculous - Neue Folgen der 5. Staffel ab 17. Januar

Cesar Millan: Guter Mensch, guter Hund - Staffel 3 ab 17. Januar

Horrortrips - Staffel 12 ab 17. Januar

Cristóbal Balenciaga - Staffel 1 ab 19. Januar

Nachdem man erst in der letzten Woche eine neue Kevin Hart Action-Komödie von der Leine gelassen hat, fliegen die Neuheiten in den nächsten Tagen etwas unter dem Radar. Mit Ein amerikanischer Albtraum strahlt Netflix eine neue True-Crime-Doku aus, mit The Kitchen kommt ein dystopischer Sci-Fi-Film ins Programm. Außerdem sieht man die Extremsport-Doku Full Circle und den Anime Maboroshi.Amazon setzt in dieser Woche vor allem auf zeitexklusive Lizenztitel, etwa drei Teile von Escape Plan, The Nice Guys und Keanu. Außerdem starten zwei Serien aus eigener Produktion - die indische Polizeiserie Indian Police Force und die musikalische Zeichentrickserie Hazbin Hotel. Aus Italien stammt hingegen die lustige Mini-Serie No Activity: Niente da Segnalare.Beim Micky-Maus-Konzern stehen in diesen Tagen vor allem der Sci-Fi-Streifen The Creator mit John David Washington (u.a. Tenet) und die Serie The Artful Dodger mit Thomas Brodie-Sangster (u.a. Game of Thrones, Maze Runner) im Mittelpunkt. Ebenso gibt es neue Folgen der animierten Fernsehserie Miraculous und eine Doku über Cristóbal Balenciaga.