Magic Keyboard: Apple muss Security-Update für Tastatur herausgeben

Apple hat ein Sicherheitsupdate veröffentlicht, um eine Sicherheitslücke zu schließen, die das Magic Keyboard betrifft. Die Schwachstelle ermöglicht es einem Angreifer mit physischem Zugriff auf die Tastatur, den Bluetooth-Datenverkehr abzufangen.

Bluetooth-Schwachstelle behoben

Damit ist die Ausnutzung der Schwachstelle zwar laut der Einschätzung von Experten nicht ganz so wahrscheinlich, dennoch ist CVE-ID 2024-0230 nicht ungefährlich. Weitere Details dazu wurden bisher nicht veröffentlicht.Interessant ist diese Aktualisierung, da es das erste Firmware-Update für einige Magic Keyboard-Modelle seit mehreren Jahren ist. Welche Hardware nun im Einzelnen aktualisiert wird, haben wir in einer kleinen Liste am Ende des Beitrags zusammen mit Tipps zum Update angefügt."Ein Angreifer, der physischen Zugriff auf das Zubehör hat, kann möglicherweise den Bluetooth-Pairing-Schlüssel extrahieren und den Bluetooth-Verkehr überwachen", heißt es in einem neu veröffentlichten Support-Dokument von Apple. Die neue Firmware-Version für das Apple Keyboard trägt die Nummer 2.0.6 Das Update selbst wurde bereits am 9. Januar veröffentlicht und dürfte daher schon bei einigen Nutzern automatisch angekommen sein. Wichtig dabei ist, dass Nutzer tatsächlich auf die Auslieferung warten müssen und das Update nicht selbsttätig manuell anstoßen können. Sobald die Tastatur aber über mehrere Minuten aktiv mit dem Rechner verbunden ist, sollte sie auch das Update angeboten bekommen.Firmware-Updates für das Magic Keyboard können automatisch im Hintergrund installiert werden, wenn die Tastatur aktiv mit einem Gerät gekoppelt ist, auf dem macOS, iOS, iPadOS oder tvOS läuft.Ein Tipp: Um die Firmware-Version der Tastatur auf einem Mac zu überprüfen, sucht man über die Systemeinstellungen > Bluetooth. Mit dem Aufrufen über "i" (für Information) neben der Tastaturanzeige gibt es dann die Anzeige der Software-Version.Das Magic Keyboard Firmware Update 2.0.6 ist für die folgenden Modelle verfügbar: