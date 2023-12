Bose sieht offensichtlich keinen Markt mehr für Sonnenbrillen mit eingebauten Lautsprechern und Sprachsteuerung. Der US-Audio­spe­zialist hat jetzt bestätigt, dass man die Bose Frames eingestellt hat und keine weiteren Modelle plant.

Bose

Bose Frames starteten schon 2015

Zusammenfassung Bose stellt Produktion der Frames-Brillen ein

Keine weiteren Modelle der Audio-Brillen geplant

Frames Tempo als letztes Modell bereits ausverkauft

Bose verkauft Restbestände bis Jahresende

Kunden erhalten weiterhin Support und Garantie

Audioqualität der integrierten Lautsprecher nicht überzeugend

Amazon führt Echo Frames in dritter Generation fort

Im Grunde war es bereits sehr offensichtlich, doch jetzt hat Bose das Ende der Frames genannten Serie von Brillen mit Lautsprechern und drahtloser Konnektivität offiziell bestätigt. Gegenüber Digital Trends hieß es von dem US-Unternehmen, dass die Serie von "Audio-Brillen" nicht fortgeführt werden soll.Zuletzt hatte Bose ohnehin nur noch die Frames Tempo als letztes Modell der Serie auf seiner Website gelistet, wobei es bereits als ausverkauft gekennzeichnet ist. Neben der Frames Tempo hatte man in Lauf der Jahre unter anderem die Modelle Alto, Soprano, Tenor und Rondo auf den Markt gebracht.Aktuell hat Bose nach eigenen Angaben bereits den Großteil der verbleibenden Lagerbestände abverkauft. Bis zum Jahresende dürften alle Varianten der Bose Frames vollständig aus dem Sortiment des Herstellers und seiner Partner verschwunden sein. In einer E-Mail an die Kollegen hieß es daher, man lasse dieses Produkt derzeit auslaufen.Wer bereits ein paar Bose Frames sein Eigen nennt, soll vom Hersteller weiter Support erhalten. Außerdem würden alle aktiven Garantien auch honoriert, so Bose. Insgesamt scheint der Ansatz, Lautsprecher in eine Brille zu integrieren, durchaus gut anzukommen, doch war die Audioqualität in den meisten bisher erfolgten Umsetzungen nie wirklich beeindruckend.Bose hatte die erste Ausgabe der Frames vor fast genau fünf Jahren auf den Markt gebracht. Die Brillen beinhalten unter anderem Lautsprecher und die für den Aufbau einer drahtlosen Verbindung zum Hostgerät mittels Bluetooth nötige Technik. Ähnliche Ideen verfolgt man auch bei Amazon, wo jüngst die dritte Generation der Echo Frames eingeführt hat.