Gefälschte Microsoft E-Mails bei Cyberkriminellen "am beliebtesten"

Microsoft ist demnach die "beliebteste Marke" bei den Gaunern. Check Point gibt dabei regelmäßig den sogenannten "Brand Phishing Report" heraus, der darstellt, welche Firmen am häufigsten von Hackern nachgeahmt werden. Ziel dieser Phishing-Kampagnen ist der Diebstahl von personenbezogenen Informationen und Zahlungsdaten.Microsoft stand laut dem Bericht mit 33 Prozent an der Spitze der Marken, als die sich die Cyberkriminellen tarnen.Generell ist der Technologiesektor die am häufigsten missbrauchte Branche. Amazon kommt in der Auswertung mit 9 Prozent auf den zweiten Platz, Google mit 8 Prozent auf den Dritten und Apple mit 4 Prozent auf den vierten Platz.Von den Kampagnen, mit denen dann versucht wird, Daten zu stehlen, wird regelmäßig gewarnt. Das können Update-Falschmeldungen oder auch Paketbenachrichtigungen sein. Auch die Verbreitungswege sind ganz verschiedenen - gleich ist aber, das der Aufhänger eine bekannte Marke beziehungsweise ein beliebtes Unternehmen ist.Es gibt dabei aber auch einen ganz neuen Trend bei den Bedrohungen - die KI. "Aufgrund des weitverbreiteten Einsatzes von KI ist in diesem Jahr mit einer Zunahme von Phishing-Kampagnen zu rechnen, die noch schwerer von echter Unternehmenskommunikation zu unterscheiden sein werden", erklärte dazu Omer Dembinsky, Data Group Manager bei Check Point Software Technologies."Da die größten Namen in den Bereichen der Technologie, sozialen Netzwerke und des Bankwesens weiterhin nachgeahmt werden, sollten Endnutzer besonders wachsam sein, wenn sie E-Mails öffnen, die vorgeben, von einer seriösen Marke zu stammen."Kriminelle inszenieren die Phishing-Kampagnen, um so viele Menschen wie möglich dazu zu verleiten, ihre Daten preiszugeben."Mitarbeiter sollten entsprechend geschult werden, um verdächtige Merkmale kennenzulernen, wie falsch geschriebene Domains, Tippfehler, falsche Daten und andere Details, die eine betrügerische E-Mail oder einen Link entlarven", unterstreicht Dembinsky.