Streetscooter ist durch überraschende Wende gerettet und hat Zukunft

Der Elektrolieferwagen StreetScooter hat eine sehr holprige Zeit hinter sich, der bis in die Insolvenz führte. Nun allerdings hat sich eine unerwartete Wendung ergeben, die die Rettung für das angeschlagene Unternehmen darstellen könnte.

Alter neuer Eigner

Neues Modell in Arbeit

Zusammenfassung StreetScooter nach Insolvenz vor Neustart

Professor Günther Schuh sichert sich Rechte zurück

Übernahme der Firmenwerte durch e.Volution geplant

Alle 68 Mitarbeiter erhalten neue Arbeitsverträge

DHL bleibt Kunde mit Bestellung von 700 bis 820 Fahrzeugen

Produktion bei Neapco soll wieder anlaufen

Schuh entwickelt nachhaltiges Elektro-SUV für die Zukunft

Wie die Welt am Sonntag berichtet, hat sich der Aachener Professor Günther Schuh wieder die Rechte an dem Lieferfahrzeug gesichert. Dabei handelt es sich um den Mann, unter dessen Leitung der Elektrotransporter ursprünglich einmal entwickelt wurde. Dieser will die Fertigung des Fahrzeugs nun weiterführen.Dem Vernahmen nach werden die bestehenden Firmenwerte im Zuge des Insolvenzverfahrens in ein neues Unternehmen namens e.Volution übertragen. Auch alle 68 Beschäftigten sollen in diesem einen neuen Arbeitsvertrag erhalten. Die DHL, mit der der StreetScooter in den letzten Jahren eng verknüpft war, sei hinsichtlich des Neustarts "sehr hilfreich und großzügig" gewesen, erklärte Schuh.Das bedeutet in erster Linie, dass die Zusteller des Postkonzerns auch weiterhin mit den Elektrofahrzeugen unterwegs sein werden. "Wir haben vereinbart, dass wir eine Charge von 700 bis 820 Fahrzeugen im ersten Halbjahr liefern. Durch dieses Auftragsvolumen sind wir auch für die Zulieferer wieder im Geschäft", führte der alte/neue Eigner aus. Die Produktion der Transporter beim Auftragshersteller Neapco würde aktuell wieder anlaufen.Schuh hat allerdings auch Pläne, die deutlich über eine einfache Fortführung des StreetScooters hinausgehen. Er hat im Rahmen seiner forschenden Tätigkeit gerade die Basis für ein neues Elektro-SUV entwickelt, das besonders nachhaltig und langlebig sein soll. Diese Grundlage sei, so führte er aus, für die Umsetzung in Form kommerzieller Nutzfahrzeuge sogar noch besser geeignet als in einem privaten PKW.Die Fertigung der neuen Modelle soll voraussichtlich 2026 beginnen. Schuh geht davon aus, dass dann 5000 bis 6000 Fahrzeuge pro Jahr bereitgestellt werden können. Die Post-Flotte des alten StreetScooters besteht aktuell aus 22.000 Fahrzeugen bundesweit.