Nvidia 4070 Super Leak: Leistungstest zeigt Vergleich zu Vorgängerserie

Es geht dabei um einen Leistungsvergleich der neuen Nvidia 4070 Super gegenüber den Modellen der Vorgängerserie, wie der Nvidia 4070, 4070 Ti und 4080.Obwohl oder gerade weil die offizielle Ankündigung der neuen Karten nur noch ein paar Tage entfernt ist, testen Nvidia und seine AIB-Partner (Add-in-Board-Partner/ Hardware-Partner) die GPUs jetzt bereits fleißig. So ist die Leistung der RTX 4070 Super durchgesickert , nach dem der X-Benutzer/Bot Benchleaks zwei Einträge der GPU auf Geekbench entdeckt hat. Das zeigt das Online-Magazin Wccftech Die 4070 Super wurde dort sowohl mit OpenCL als auch mit CUDA getestet, und die GPU erreichte 195.384 bzw. 219.237 Punkte. Obwohl es sich hierbei nicht gerade um die 3D-Rasterisierungs- oder Raytracing-Leistung der GPU handelt, stimmen die Rechenergebnisse in der Regel recht gut mit der 3D-Leistung der Grafikkarte überein. Man bekommt also schon einmal einen guten Überblick.Wccftech zeigt, wie die neue 4070 Super gegen die RTX 4080, die 4070 Ti und die 4070 abschneidet. Wie bei den bisher bekannt gewordenen Spezifikationen der GPUs zu erwarten, liegt sie beim Geekbench 6 OpenCL Benchmark zwischen der 4070 und der 4070 Ti. Die RTX 4070 und die RTX 4070 Super liegen aber fast gleich auf.Im Geekbench 5 CUDA Benchmark-Test ist das ähnlich, wobei es dort deutlichere Punkt-Unterschiede zwischen der alten 4070 und der neuen 4070 Super gibt. Vergleiche mit AMD-Karten gibt es bisher nicht, daher muss man abwarten, wie sie sich schlagen wird.