Der derzeit wohl wichtigste Chipentwickler der Welt, die britische Firma ARM, wird ab September an die Börse gehen. Laut einem Medienbericht aus Asien werden dann im Grunde alle großen Chip-Anbieter und andere Kunden zu den Investoren gehören - Apple Samsung und sogar Intel inklusive.

Laut einem Bericht des japanischen Wirtschaftsdiensts Nikkei Asia plant der bisherige Eigner von ARM, der japanische Investmentgigant SoftBank Group, den Börsengang des britischen Spezialisten für Chipdesign derzeit für den Monat September. Noch in diesem Monat soll der Antrag auf den Börsengang bei der amerikanischen Börsenaufsicht SEC eingereicht werden.Im Zeitraum zwischen Mitte bis Ende September 2023 soll ARM dann ganz offiziell an der New Yorker Börse Nasdaq an den Start gehen, wo bereits zahlreiche andere große Technologiefirmen gelistet sind. Diese wollen ihrerseits angeblich schon früh selbst als Investoren mitmischen, also Aktien des britischen Unternehmens erwerben.Zu den frühen Investoren gehören laut dem Bericht Firmen wie Apple, Samsung, Nvidia und sogar Intel, die allesamt die von ARM entwickelten proprietären CPU-Architekturen in ihren eigenen Produkten nutzen. Nvidia hatte vor einiger Zeit eine milliardenschwere Übernahme von ARM versucht, war dabei aber am Widerstand internationaler Wettbewerbsbehörden gescheitert.Jetzt sollen die großen Chiphersteller jeweils einige wenige Prozent der Anteile von ARM direkt zum Zeitpunkt des Börsengangs erwerben können, also jeweils ein kleines Stück vom großen Kuchen erhalten. SoftBank erhofft sich davon eine frühe Stabilisierung des Aktienkurses zum Börsengang auf einem hohen Niveau. Die großen Chipanbieter sollen letztlich als große Investoren mittel- und langfristig beteiligt bleiben.Der bisherige Eigner SoftBank erhofft sich natürlich gigantische Gewinne aus dem Börsengang von ARM. Die Japaner hatten ARM erst 2016 für 22 Milliarden Dollar aufgekauft. Mittlerweile strebt SoftBank für den geplanten Börsengang eine Bewertung von rund 60 Milliarden Dollar an, würde also zig Milliarden damit verdienen. Es wäre zudem der erste große Börsengang eines Technologieunternehmens in fast einem Jahr.ARM liefert die CPU-Architektur für die Chips aller großen Hersteller von mobilen Endgeräten und diversen anderen Systemen. Die Chipanbieter entwickeln daraus entweder Chips mit ARMs vorgefertigten CPU- und GPU-Kernen, oder passen diese mehr oder weniger stark an ihre Bedürfnisse an. ARM-Chips haben vor allem einen Vorteil: sie arbeiten energieeffizienter als x86-Designs.