Forscher entwickeln "Elektro-Erde", die Pflanzenwachstum beschleunigt

Forschen ist es gelungen, einen "bioelektronischen Boden" zu ent­wickeln, der das Wachstum von Pflanzen in hydroponischen Räumen beschleunigt. Um das Wachstum um rund 50 Prozent zu beschleunigen, setzen die Wissenschaftler leichte Stromstöße ein.

eSoil mit kurioser Polymer-Mischung

Effiziente Verarbeitung von Nährstoffen

Zusammenfassung Bioelektronischer Boden fördert Pflanzenwachstum um 50%

Schwedische Forscher experimentieren mit Hydrokultur

eSoil aus organischen Stoffen und leitfähigem Polymer

Elektrische Stimulation der Wurzeln steigert Biomasse

Gerstensämlinge verarbeiten Stickstoff effizienter

Wachstumsprozess wird weiter erforscht

eSoil könnte Düngemitteleinsatz reduzieren

Das geht aus einem Bericht des Online-Magazins Engadget hervor. Wissenschaftler der Universität Linköping in Schweden suchten bei nach einem Weg, Hydrokulturen zu verbessern. Sie forscher daher an der idealen Umgebung, Licht und Substrat. Dabei machten sie die Entdeckung, dass Pflanzen in ihrem "eSoil" sehr viel schneller wachsen, als normal.Dabei senden sie elektrische Signale durch die Töpfe mit verschiedenen Setzlingen und starteten die Messungen der Effekte. Ihr eSoil besteht dabei aus organischen Stoffen, die mit einem leitfähigen Polymer namens "PEDOT" gemischt sind, das unter anderem in Sensoren und OLED-Displays verwendet wird.Eleni Stavrinidou, die Leiterin der Studie, erklärte gegenüber Engadget, dass die Leitfähigkeit des Bodens für die Stimulierung der Pflanzenwurzeln notwendig sei.In dieser speziellen Studie untersuchten die Forscher die Wirkung von Signalen, die über einen Zeitraum von 15 Tagen an Gerstensämlinge gesendet wurden, bevor diese zur Analyse geerntet wurden. Das Anlegen einer Spannung von nur 0,5 V an den eSoil stimuliert die Wurzeln. Dies wiederum führte zu einem messbaren Anstieg der Biomasse der elektrisch stimulierten Pflanzen im Vergleich zu den nicht stimulierten Saaten.Die Wirkung der Stimulation auf die Gerstensämlinge wurde als "gleichmäßig" und "vorübergehend" beschrieben. Interessant dabei: Stickstoff, einer der wichtigsten Nährstoffe für das Pflanzenwachstum, wird durch die Stimulation effizienter verarbeitet."Wir haben festgestellt, dass die stimulierten Pflanzen die Nährstoffe effizienter verarbeiten konnten, aber wir verstehen nicht, wie die Stimulation diesen Prozess beeinflusst", erklärte Stavrindou und fügte hinzu, dass der Grund für den Wachstumsprozess ein Schwerpunkt zukünftiger Studien sein wird.Während hydroponische Techniken hauptsächlich für den Anbau von Blattgemüse und einigen Gemüsesorten wie Gurken und Tomaten verwendet werden, könnte der eSoil eine Lösung für neue Wege zur Steigerung der Ernteerträge in kommerziellen Umgebungen und insbesondere an Orten bieten, an denen die Umweltbedingungen das Pflanzenwachstum beeinträchtigen. Die Studie hebt hervor, dass diese Technik den Einsatz von Düngemitteln in der Landwirtschaft erheblich minimieren könnte.