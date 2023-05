LG Gram 17: Superleichter 17-Zoll-Laptop bei Media Markt reduziert

Im Zuge der LG Weeks senkt Media Markt den Preis des LG Gram 17. Das mit 1,35 kg extrem leichte 17-Zoll-Notebook zeigt sich im Premium-Segment und bietet einen Intel Core i7-Prozessor, 16 GB RAM und eine 1 TB SSD. Ein leistungsstarker Laptop im schlanken Design.

LG Gram 17 Laptop Jetzt für 1249 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Media Markt Angebote: Weitere Infos zum LG Gram 17 (2022)

LG Gram 17 Laptop Jetzt für 1249 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

LG

Im Vergleich zu anderen Online-Shops zieht Media Markt mit und verkauft das Modell 17Z90Q-G.AA79G des LG Gram 17 zum aktuellen Tiefstpreis von nur 1249 Euro . Damit ist das Leichtgewicht so günstige wie schon lange nicht mehr.Das LG gram 17 (2022) ist ein ultraleichtes, leistungsstarkes Notebook, das für seine beeindruckende Kombination aus schlankem Design und großem Display bekannt ist. Mit einem Gewicht von nur 1,35 kg und einer Bauhöhe von 17,7 mm setzt das LG gram 17 Maßstäbe für Portabilität bei 17-Zoll-Notebooks.Der Laptop verfügt über ein hochauflösendes 16:10 WQXGA (2560 x 1600) IPS-Display, das für beeindruckende Farben und Bildschärfe sorgt. Angetrieben von einem Intel Core i7-1260P mit 12 Kernen und 4,7 GHz, bietet das LG gram 17 eine leistungsfähige Performance, die durch 16 GB DDR5-RAM und einer 1 TB NVMe SSD-Speicher ergänzt wird.Neben der beeindruckenden Hardware bietet das LG gram 17 (2022) eine Vielzahl von Anschlüssen und Erweiterungsoptionen, einschließlich Thunderbolt 4 (via USB-C 4 Gen), USB-A 3.2, HDMI, microSD-Kartenleser und einer 3,5-mm-Audiobuchse. Die lange Akkulaufzeit von bis zu 17,5 Stunden und die verbesserte Kühlung ermöglichen langes, produktives Arbeiten oder Entertainment.Das LG gram 17 (2022) ist mit Windows 11 ausgestattet und unterstützt Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.2 für schnelle, zuverlässige drahtlose Verbindungen. Insgesamt ist das Premium-Notebook eine bemerkenswerte Wahl für Benutzer, die eine große Bildschirmdiagonale, hohe Leistung und Portabilität in einem eleganten Design suchen.