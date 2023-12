Brandenburg: Batterieindustrie wird nächstes Jahr weiter zulegen

Brandenburg positioniert sich derzeit als führender Standort für die Batterieproduktion in Europa. Inzwischen sind bereits viele Unter­nehmen aus dem Bereich in das Bundesland - hauptsächlich in die Lausitz - gezogen, weitere stehen in den Startlöchern.

Wie die Nachrichtenagentur DPA unter Berufung auf die Wirtschaftsförderung Brandenburg (WFBB) berichtet, umfasse die "Wertschöpfungskette Batterie" in dem Bundesland aktuell 33 Unternehmen mit zusammen 9300 Arbeitsplätzen. Weitere Investitionen sind bei der Landesgesellschaft bereits angemeldet und werden somit konkret vorbereitet oder befinden sich in der Umsetzung. Hier kommen schätzungsweise weitere 3500 Arbeitsplätze in der Branche hinzu.Im Zentrum der Entwicklung steht laut der WFBB die Lausitz Brandenburgs. Dies sieht man in der Landeshauptstadt Potsdam als besonders wichtige Entwicklung an, da diese Region mitten in einem tiefgreifenden Strukturwandel steckt. Bisher bestand der wirtschaftliche Schwerpunkt hier in der Energieproduktion aus Braunkohle. Dass nun ausgerechnet eine Schlüsseltechnologie der Energiewende eine so wichtige Rolle spielt, passt da natürlich besonders gut.Das größte Hindernis besteht hier aktuell auch nicht im Interesse möglicher Investoren. Problematisch ist eher die Tatsache, dass die für Industrieansiedlungen ausgeschriebenen Gewerbeflächen langsam aber sicher knapp werden. Eine größere Produktionsanlage ließe sich zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich kaum unterbringen - dafür müssten erst einmal langwierige Änderungen in den Flächennutzungsplänen in Angriff genommen werden.Akut ist die Lage laut der WFBB bislang nicht. Wenn Unternehmen kämen, würde man derzeit noch Wege finden. WFBB-Geschäftsführer Steffen Kammradt verwies aber auch darauf, dass Flächen mit mehr als 50 Hektar am Stück eindeutig auf der Bedarfsliste der Wirtschaftsförderer stehen.Die Batterieindustrie der Region deckt dabei den ganzen Produktzyklus ab: In Guben will RockTech im Jahr 2026 die erste Anlage zur Lithium-Veredelung in Europa in Betrieb nehmen. Am anderen Ende der Kette stehen dann mehrere Recycling-Anlagen.