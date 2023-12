Bluesky ohne Login lesen: Netzwerk ändert Sichtbarkeit von Beiträgen

Das Netzwerk Bluesky ermöglicht es endlich, Beiträge anzusehen, ohne das man sich einloggen muss. Bisher war das so nicht überall möglich. Damit wird das Netzwerk für all jene interessanter, die nicht mit dem Netzwerk verbunden sind - Nutzer bekommen zudem mehr Kontrolle.

Aman Pal / Unsplash

Blueskys Sichtbarkeitseinstellungen geändert

Das dezentralisierte soziale Netzwerk Bluesky ändert die Sichtbarkeits­ein­stell­ungen der Plattform . Beiträge auf Bluesky waren schon immer über Entwickler-Tools und andere Anwendungen öffentlich zugänglich, nur über die App und Blueskys Website gibt es Einschränkungen. Um ein Konto bei Bluesky zu erstellen und mit dem Posten zu beginnen, ist nach wie vor eine Einladung erforderlich, aber die Beiträge können nun auch einfach über einen Link gelesen werden.Mit der Änderung der Sichtbarkeit der Bluesky-Beiträge wird es nun aber auch möglich, dass Nutzer einfacher Links zu Bluesky-Beiträgen erstellen und/oder diese in Blogs einbetten können. Außerdem können die Links in Einzel- oder Gruppenchats geteilt werden.Bluesky-Nutzer können unter Einstellungen > Moderation > Sichtbarkeit für Abgemeldete eine Einstellung aktivieren, die verhindert, dass das soziale Netzwerk ihre Beiträge für nicht angemeldete Nutzer, beziehungsweise genauer gesagt für abgemeldete Nutzer anzeigt.Diese Einschränkung gilt jedoch nur für die Website und die eigene App von Bluesky. Das Unternehmen erklärte dazu, dass andere Drittanbieter-Clients die Umschaltfunktion möglicherweise nicht respektieren und Ihre Beiträge trotzdem anzeigen. Wer also verhindern möchte, dass Beiträge mit einem größeren Publikum geteilt oder ganz allgemein außerhalb von Bluesky gelesen werden können, muss das Profil auf privat stellen.Dann gelten natürlich auch die neuen Sichtbarkeitseinstellungen nicht.In diesem Jahr startete Bluesky seine iOS- und Android-Apps und erreichte bislang rund zwei Millionen Nutzer. Das soziale Netzwerk führte bereits verschiedene Moderationswerkzeuge ein, nachdem es Kritik an der Art der auf der Plattform zulässigen Inhalte geübt hatte.Derzeit arbeitet man zudem an einer erweiterten Kompatibilität, sodass bald weitere Server und Instanzen genutzt werden könnten. Die Änderung bei Bluesky kommt nicht ganz überraschend. Mit dem Start von Threads in der EU ist auch der "Kampf" um die Nutzer auf ein neues Niveau gekommen.