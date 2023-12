Temu vs. Shein: Billighändler im Clinch - Klage erhebt schwere Vorwürfe

Die beiden großen chinesischen Billighändler Shein und Temu geraten in den USA erneut aneinander. Die letztgenannte Plattform hat dort nun erneut Klage wegen angeblicher Wettbewerbsbehinderung gegen den Fast-Fashion-Händler Shein eingereicht.

Erpressung, Freiheitsberaubung und andere schwere Vorwürfe

Zusammenfassung Shein und Temu aus China streiten in den USA

Temu verklagt Shein wegen Wettbewerbsbehinderung

Shein soll Urheberrechtsbeschwerden missbraucht haben

Zulieferer von Shein zu Exklusivität gezwungen

Beide Firmen konkurrieren mit Amazon und Modeketten

Firmen legten frühere Klagen im Oktober bei

Temu wirkt seit 2022 in USA/Europa und bremst Shein

Die Firma Whaleco, die in den USA und Europa unter der Marke Temu seit geraumer Zeit mit einem gigantischen Werbeaufwand versucht, zahllose Billigprodukte aus chinesischer Fertigung auf fragwürdige Art und Weise an den Mann oder die Frau zu bringen, hat jetzt laut CNBC den Online-Textil-Discounter Shein verklagt.In seiner Klage wirbt Temu dem Konkurrenten Shein vor, mittels eines "verzweifelten Plans" zu versuchen, seine Geschäfte zu untergraben. Unter anderem soll Shein zehntausende Beschwerden wegen Urheberrechtsverletzungen bei den zuständigen Behörden eingereicht haben, um so den Vertrieb bestimmter Produkte über Temu zu verhindern.Außerdem soll Shein die Zulieferer von Kleidung zu exklusiven Vereinbarungen gezwungen, auf Temu aktive Anbieter bedroht und sogar in ihrer Freiheit eingeschränkt haben. Als Beispiel werden Fälle genannt, in denen Vertreter von Zulieferfirmen in die Büros von Shein in China zitiert und dort dann zur Herausgabe von Daten rund um ihr Geschäft auf Temu gezwungen worden sein sollen.Temu und Shein stammen beide aus China und sind jeweils Teil von konkurrierenden Großkonzernen. Die Firmen stellen mit ihrer aggressiven Marketing-Taktik und dem Vertrieb von Produkten zu sehr niedrigen Preisen eine immer größere Konkurrenz zu etablierten Anbietern wie Amazon und den Modehändlern wie H&M und Zara dar.Erst im Oktober hatten die beiden Firmen zuvor laufende Klagen beiderseits fallen gelassen, um ihre Auseinandersetzung zunächst zu entschärfen. Temu ist erst seit Ende 2022 in den USA und Europa aktiv und hat inzwischen dazu beigetragen, dass der Marktwert von Shein um fast ein Drittel eingebrochen ist. Aus diesem Grund soll Shein seinen verzweifelten Plan in Gang gesetzt haben, um die Bedrohung durch den neuen Konkurrenten zu entschärfen, heißt es in der Klage von Temu.