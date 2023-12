Apple will NFC-Zahlung auf dem iPhone wohl für Dritte öffnen - dank EU

Die EU-Wettbewerbsbehörden können offenbar einen weiteren Erfolg verbuchen, wenn es darum geht, das monopolistische Gehabe weltweit agierender Großkonzerne wenigstens teilweise zu kontrollieren. Apple hat laut einem Medienbericht angeboten, die NFC-Funktion seiner iPhones für Dritte zugänglich zu machen.

Apple will Kartellstrafe der EU vermeiden

Zusammenfassung Apple bietet Öffnung der NFC-Funktion an

NFC bisher nur für Apple Pay genutzt

EU prüft Auswirkungen von Apples Angebot

Zeitplan für Feedback-Phase noch ungewiss

2500 Banken in Europa nutzen Apple Pay

Apple soll laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters in dem andauernden Verfahren der EU-Kommission angeboten haben, die Nutzung der NFC-Chips in seinen mobilen Endgeräten für Drittanbieter zu ermöglichen. Das Unternehmen will so einer möglichen Strafe der EU entgehen, die wegen Wettbewerbsbehinderung drohen könnte.Der Bericht stützt sich auf drei Quellen aus dem Umfeld der beteiligten Parteien, die mit der Sache vertraut sein sollen. Bisher nutzt Apple die Near-Field Communication (NFC) genannte Technologie ausschließlich für seine eigenen Dienste, weshalb zur Apple Pay zur Zahlung auf diesem Weg verwendet werden kann. Für die EU-Wettbewerbshüter stellt dies eine klare Behinderung der Anbieter von alternativen Lösungen dar, da Apple über eine enorme Marktmacht im Bereich der mobilen Endgeräte verfügt und auch bei den mobilen Zahlungslösungen dominierend ist.Die EU will nun laut dem Bericht ab Januar zunächst Rückmeldungen von konkurrierenden Unternehmen sammeln, um so die Auswirkungen von Apples Angebot besser einschätzen zu können. Noch soll der Zeitplan für die geplante Feedback-Phase aber nicht in Stein gemeißelt sein, wodurch es auch noch länger dauern könnte. Wann und wie Apple die Öffnung seiner NFC-Lösung für Dritte dann umsetzt, ist daher noch vollkommen unklar.Aktuell nutzen allein in Europa gut 2500 Banken Apple Pay, wodurch ihre Kunden die Möglichkeit bekommen, kontaktlose Zahlungen an zahlreichen Endpunkten zu leisten. Es wäre nicht das erste Mal, dass Apple aufgrund des Drucks der EU Änderungen an einem Produkt vornimmt, bei dem man zuvor seit vielen Jahren an der eigenen Umsetzung festhielt. Prominentestes Beispiel dürften die USB-C-Ports sein, die inzwischen bei immer mehr Apple-Geräten für die Energieversorgung eingeführt werden.