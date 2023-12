Kehrtwende vollzogen: Halleyscher Komet ist auf dem Weg zur Sonne

Der Halleysche Komet hat seine Reise zurück zur Erde begonnen. Vor wenigen Stunden hat der wohl bekannteste Komet seinen sonnenfernsten Punkt erreicht und seine 38-jährige Reise zurück zur Sonne angetreten.

Der Halleyscher Komet ist auf dem Rückweg

Schnelle Reise

Wichtige Daten der Reise

Neptun 7. Mai 2041

Uranus 1. Mai 2053

Saturn 7. Dezember 2058

Jupiter 25. Juni 2060

Mars 6. Mai 2061

Erde 19. Juni 2061

Venus 9. Juli 2061

Lichtverschmutzung ist ein Problem

Der berühmteste aller Kometen umkreist die Sonne auf einer abgeflachten elliptischen Bahn, die ihn nahe an die Sonne heranführt und dann weit über die äußeren Grenzen des Sonnensystems hinausführt. Am 9. Februar 1986 - damals erreichte er die größte Annäherung an die Sonne - begann er seine lange Reise zurück in den fernen Weltraum.Kurz nach Mitternacht am 9. Dezember hat der Halleysche Komet das sogenannte Aphel erreicht. Darunter versteht man das äußerste Ende seiner Umlaufbahn, also die Stelle auf seiner Reise, an der sich der Komet am weitesten von der Sonne entfernt hat. Das ist rund 5,26 Milliarden Kilometer entfernt von uns.Das letzte Mal befand sich Halley im April 1948 an diesem Punkt seiner Umlaufbahn.Wenn Halley im Aphel eintrifft, hat sich seine Bahngeschwindigkeit auf nur noch 0,909 Kilometer pro Sekunde verlangsamt, was etwa 3.272 km pro Stunde entspricht. Als der Komet am 9. Februar 1986 im Perihel die Sonne umrundete, waren es dagegen 54,52 Kilometer pro Sekunde, also 195.609 Kilometer pro Stunde.Nach dem 9. Dezember wird sich der Komet nun zum ersten Mal seit fast 38 Jahren wieder der Sonne nähern. In der nachstehenden Liste sind die Zeitpunkte angegeben, zu denen Halley auf seinem Weg zur Sonne die Bahnen von sieben Planeten kreuzen wird.Der Halleysche Komet wird dann am 28. Juli 2061 wieder im Perihel eintreffen und eine Kehrtwende vollziehen. Wissenschaftler erwarten den Halleyschen Komet dann ab Mitte Juni 2061 am Morgenhimmel zu sehen. Aber der Komet nähert sich dann mit zunehmender Geschwindigkeit, so dass er mit jedem Morgen höher in den dunkleren Himmel zu steigen scheint und merklich heller wird.Erst ab Mitte Juli wird dann auch der charakteristische Schweif deutlicher zu sehen sein. Mit Beginn des Augusts wird der Komet dann ausschließlich am Abend zu sehen sein. Vermutlich wird zwischen 4. und 8. August der Höhepunkt der Erscheinung im Jahr 2061 sein.Laut Forschern besteht allerdings die reale Gefahr, dass wir "elektrisch überrollt" werden und die Sicht auf Halley von hellen Lichtern verdeckt wird. Die Lichtverschmutzung könnte die Beobachtungen stark eintrüben.