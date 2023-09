Nishimura: Grüner Komet am Wochenende gut am Himmel zu sehen

Am Wochenende bietet sich Interessierten noch einmal die Gelegenheit, einen Kometen am Himmel zu beobachten. Angesichts der Wetterprognosen, die wenig Wolken versprechen, dürfte die Gelegenheit, dem Ereignis beizuwohnen, besonders günstig sein.

Erst im August entdeckt

Leicht zu finden

Stellarium - Virtuelles Planetarium

Zusammenfassung Komet C/2023 P1, auch Nishimura genannt, am Wochenende sichtbar

Günstige Wetterbedingungen mit wenig Wolken erwartet

Beste Sichtbarkeit kurz vor Sonnenaufgang, in Richtung Osten

Nishimura befindet sich nahe der Venus und im Sternbild Löwe

Sichtbarkeit bis Anfang nächster Woche

Mit bloßem Auge sichtbar

Astrofotografie möglich mit 200mm Objektiv und hoher Lichtstärke

Bereits seit einigen Tagen zeigt sich der Komet mit der offiziellen Katalog-Bezeichnung C/2023 P1 am Himmel. Gemeinhin wird er in der Öffentlichkeit unter dem Namen Nishimura geführt - in Anlehnung an seinen Entdecker Hideo Nishimura. Der japanische Amateur-Astronom hatte das Objekt erst am 12. August identifiziert, woraufhin mit der Beobachtung und der Berechnung seiner weiteren Bahn begonnen wurde.Wer den Kometen sehen will, muss allerdings früh aufstehen - oder lange wach bleiben. Die beste Gelegenheit bietet sich kurz vor Sonnenaufgang. Bis Anfang kommender Woche lässt sich das Objekt dann noch kurz über dem Horizont erkennen, bereits am 13. September dürfte es dann schwierig werden - denn der Winkel zur Sonne wird dann zu klein und wenn der Komet dann am Himmel auftaucht, dürfte es schon zu hell sein.An diesem Wochenende kann man Nishimura aber noch recht genau beobachten. Er steht dann jeweils mitten im Sternbild Löwe. Einfacher ist er für Laien allerdings zu finden, wenn man in der leicht einsetzenden Morgendämmerung in Richtung Osten schaut und nach der Venus sucht - der Planet ist neben Sonne und Mond jeweils das hellste Objekt am Himmel und somit auch für ungeübte Beobachter leicht zu finden.Ein wenig links und unter der Venus wird dann der Komet über dem Horizont aufsteigen. Hilfreich dürfte bei der Suche auch eine der zahlreichen Apps sein (wie etwa Stellarium, das ihr bei uns im Downloadcenter findet ), die auf dem Smartphone den Weg zu Objekten am Himmel weisen. Nishimura sollte dann mit bloßem Auge zu erkennen sein. Wer über Hilfsmittel wie ein Fernglas oder ein kleines Teleskop verfügt, erhält natürlich bessere Ergebnisse.Aber auch ein Foto des Kometen kann ohne besondere Ausrüstung für die Astrofotografie gelingen. Hierfür benötigt man am besten ein Objektiv mit 200 Millimeter oder mehr Brennweite. Mehr Lichtstärke sorgt für kürzere Belichtungszeiten und mehr Schärfe.