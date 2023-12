Ende November hatte die Meldung die Runde gemacht, dass sich die HP Smart-App ohne Zustimmung der Nutzer auf Windows 10- und Windows 11-Systemen automatisch installiert . Zunächst suchte man die Schuld bei HP, doch jetzt hat sich Microsoft dazu geäußert.

Microsoft räumt Fehler ein

Der ursprüngliche Beitrag lautete wie folgt:

Hinweis: Es ist nicht zu erwarten, dass Druckvorgänge von diesem Problem betroffen sind. Es sollte möglich sein, Druckaufträge wie gewohnt in die Warteschlange zu stellen, ebenso wie andere Funktionen wie Kopieren oder Scannen. Die Drucker auf dem Gerät werden weiterhin die erwarteten Treiber für Druckvorgänge verwenden.

Da die Symptome mit der automatischen Installation der HP Smart App zusammenhängen, sind Windows-Geräte, die keinen Zugang zum Microsoft Store haben, voraussichtlich nicht von diesem Problem betroffen.

So sieht die aktualisierte Erklärung aus:

Hinweis: Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass dieses Problem nicht durch ein HP-Update verursacht wird. In den meisten Fällen sollte es möglich sein, den Drucker wie erwartet zu verwenden, einschließlich des Anlegens von Druckaufträgen in die Warteschlange sowie anderer Funktionen wie Kopieren, Scannen oder Faxen. Die Drucker auf dem Gerät verwenden weiterhin die erwarteten Treiber für Druckvorgänge.

Dieses Problem kann jedoch die Verknüpfung mit anderen vom Hersteller bereitgestellten Druckeranwendungen beeinträchtigen, die zur Erweiterung der grundlegenden Druckerfunktionen verwendet werden. Wenn dies der Fall ist, funktionieren einige oder alle dieser erweiterten Funktionen möglicherweise nicht.

Da die Symptome mit der automatischen Installation der HP Smart App zusammenhängen, ist davon auszugehen, dass Windows-Geräte, die keinen Zugriff auf den Microsoft Store haben, nicht von diesem Problem betroffen sind.

Zusammenfassung HP Smart-App installierte sich ohne Nutzerzustimmung auf Windows-Systemen

Microsoft gibt zu, dass nicht HP für die Installation verantwortlich ist

Nutzer berichteten über umbenannte Drucker verschiedener Hersteller

Fast alle Windows-Versionen von der automatischen Installation betroffen

Microsoft aktualisiert Aussagen zur Druckerfunktionalität im Health Dashboard

Windows-Geräte ohne Microsoft Store-Zugang sind wahrscheinlich nicht betroffen

Es gibt noch keine Lösung, Microsoft verspricht weitere Informationen

Microsoft räumt jetzt in einem neuen Beitrag im Windows Release Health Dashboard ein, dass es nicht HP war, wodurch die Drucker-Smart-App automatisch auf Windows-PCs installiert wurde (via Neowin ).Bis in jüngster Vergangenheit war der Tenor bei Microsoft, dass man von dem Problem gehört hat und die Nutzermeldungen untersucht - unter anderem, um die Ursache zu ergründen und um zu klären, ob es negative Auswirkungen durch die App gibt.Denn das eigentliche Problem, das Nutzer meldeten, war gar nicht so sehr, dass die HP Smart App plötzlich auftauchte, sondern dass Drucker auch von anderen Herstellern umbenannt wurden. Insgesamt führte der kuriose Vorfall vor allem zu viel Verwirrung.Da das Problem weitverbreitet ist, bestätigte Microsoft, dass fast alle Windowsversionen betroffen sind. Da es sich um eine Anwendung von HP handelt, die ungefragt installiert wird, war die erste Vermutung, dass das Unternehmen irgendwie für diesen Fehler verantwortlich ist. Nach weiteren Untersuchungen hat Microsoft jedoch jetzt bestätigt, dass dies nicht der Fall ist.Während der ursprüngliche Beitrag im Windows Release Health Dashboard über das Problem nur besagte, dass Druckprozesse und -aufträge nicht betroffen sein sollten, hat der Tech-Gigant diesen Teil nun überarbeitet und hinzugefügt, dass HP nicht für das Malheur verantwortlich ist, zusammen mit zusätzlichen Informationen über die Druckerfunktionalität.Was es aber noch immer nicht gibt, ist eine Lösung für das Problem. Laut Microsoft ist man derzeit noch dabei, den Vorfall zu untersuchen und verspricht eine zeitnahe Erklärung, sobald es neue Informationen und einen Leitfaden zur Behebung gibt.