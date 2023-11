Samsung-Smartphones: Purple-Screen-Bug bei Upgrade auf Android 14

Samsung rollt derzeit die neue One UI 6 in Verbindung mit Android 14 auf immer mehr Smartphones aus. Dabei gibt es trotz ausführlicher Erprobung des großen Updates auch einige Probleme. Eines davon ist, dass das Display bei manchen Nutzern in bestimmten Situationen kurz lilafarben aufleuchtet.

Nutzer melden sekundenlang lila Bildschirm

Zusammenfassung Samsung rollt One UI 6 mit Android 14 aus.

Nutzer melden lilafarbenen Hintergrund des Displays.

Problem scheint softwarebedingt zu sein.

Lilafarbene Fläche erscheint bei App-Wechsel.

Home Up Good Lock App könnte involviert sein.

Samsung verspricht Behebung durch Update.

Betroffene Geräte bis jetzt nicht spezifiziert.

Samsung arbeitet nach Angaben von Mitarbeitern des Support-Teams daran, ein bei der Samsung One UI 6 auf Basis von Android 14 auftretendes Problem zu beseitigen, bei dem der Bildschirmhintergrund für mehrere Sekunden lilafarben angezeigt wird. Es soll sich dabei um ein Software-Problem handeln, nicht um einen Hardware-Defekt.Wie SamMobile unter Berufung auf entsprechende Diskussionen in der Samsung-Community berichtet, kann es bei manchen Geräten nach der Aktualisierung auf die Samsung One UI 6 vorkommen, dass beim Wechsel zwischen der Anzeige für die zuletzt verwendeten Apps und dem Homescreen des Geräts für mehrere Sekunden eine lilafarbene Fläche angezeigt wird.Die Ursachen sind bisher nicht ganz klar, einzelne User berichten aber, dass das Problem in Verbindung mit der Samsung Home Up Good Lock App auftreten soll, die eine Funktion zur Steuerung der Farbe des Bildschirmhintergrunds anbietet. Diese greift auch bei der Anzeige der zuletzt genutzten Apps. Aktuell lässt sich dies aber nicht reproduzieren, berichten die Kollegen.Samsung hat sich jedenfalls schon zu dem Problem geäußert und eine Behebung in Aussicht gestellt. Gegen Ende des Monats wolle man ein entsprechendes Update für die betroffenen Geräte zur Verfügung stellen. Noch ist offen, welche Smartphones von Samsung betroffen sind. Für die Kunden ist somit aber immerhin klar, dass ihre Telefone keinen physischen Defekt aufweisen. Samsung hat die Auslieferung des Upgrades auf Android 14 und die One UI Version 6 jüngst auf eine Vielzahl von Geräten ausgedehnt.