Der Ukraine-Krieg hatte dem Geschäft von Siemens 2022 vor allem im Energie-Sektor zugesetzt, ein Jahr später kann der Konzern vermelden: beim Gewinn erreicht man 2023 einen historischen Höchststand. Und auch die weiteren Geschäftszahlen entwickeln sich glänzend.

Siemens erzielt Rekordgewinn im Jahr 2023

Zusammenfassung Siemens: 2023 historischer Gewinnhöchststand

Gewinn fast verdoppelt: 8,5 Mrd. Euro

Free Cash Flow über 10 Mrd. Euro

Dividendenvorschlag: ca. 5 Euro

Dividendenrendite: 3,5 Prozent

Digital Industries & Smart Infrastructure stark

Mobility: Großaufträge über 700 Mio. Euro

Zum letzten Quartals und damit auch des Geschäftsjahres 2023 gibt es für Siemens und seine Aktionäre hervorragende Nachrichten. Gleich mehrere Bestmarken konnten im vergangenen Jahr gesetzt werden. Eine der wichtigsten Zahlen: Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Gewinn nach Steuern fast verdoppelt. Mit 8,5 Milliarden Euro erreicht man einen "historischen Höchststand"Ralf P. Thomas, Chief Financial Officer der Siemens AG, kann für das Geschäft und die Aktionäre auf Basis dieser Ergebnisse weitere frohe Botschaften vermelden. "Siemens hat im Geschäftsjahr 2023 (...) erstmals einen Free Cash Flow von mehr als zehn Milliarden Euro erzielt", so Thomas. Für Anteilseigner schlägt man eine Erhöhung der Dividende auf 4,70 Euro vor, dazu kommt eine "korrespondierenden Dividendenrendite von 3,5 Prozent." Der Aktienrückkauf soll ausgeweitet werden.Der breit aufgestellte Konzern kann unter anderem in den Bereichen Digital Industries (Automatisierung) und Smart Infrastructure (digitale Vernetzung) im letzten Quartal geschäftlich punkten. Das Ergebnis stieg hier in den letzten drei Monaten auf den höchsten jemals erreichten Quartalswert. Starkes Wachstum im Softwaregeschäft führt in diesem Bereich zu den höchsten "jemals erzielte Quartalsumsatzerlösen."Ebenfalls glänzend läuft es für Siemens auf der Schiene. Der Konzern profitiert von Großaufträgen im Mobility-Bereich, darunter zwei Verträge für Regionalzüge in Deutschland im Wert von insgesamt 700 Millionen Euro.