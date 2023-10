Beim Abwasch sparen: Siemens-Geschirrspüler bei Saturn reduziert

Ein praktisches Angebot von Siemens und Saturn. Beim Kauf einer reduzierten Spülmaschine erhaltet ihr ab sofort einen Halb­jah­resvorrat an Finish-Premium-Tabs geschenkt. Der richtige Deal für alle, die sich günstig einen neuen Geschirrspüler zulegen wollen.

Geschirrspüler kaufen und Finish-Tab-Vorrat sichern

Unter dem Motto "100 Tabs, 100% Sauberkeit" findet ihr auf der neuen Siemens-Aktionsseite von Saturn eine Auswahl an preiswerten Spülmaschinen. Wer sich für eines der Aktionsgeräte entscheidet, profitiert von einer kostenlosen Dreingabe der Marke Finish, die euch gleichzeitig mit einem Halbjahresvorrat (100 Ultimate-Tabs) versorgt.Beim Kauf eines Aktionsmodells von Siemens zwischen dem 1. Oktober und 31. Dezember 2023 könnt ihr eure neue Spülmaschine im Anschluss bei Siemens registrieren und euch so 100 Finish-Ultimate-Tabs sichern. Die Registrierung muss bis zum 31. Januar 2024 erfolgen.Siemens und Saturn stellen mit der Finish-Aktion vor allem ihre Geschirrspüler der iQ300-Modellreihe in den Mittelpunkt - die solide Mittelklasse des deutschen Unternehmens. Dabei sind sowohl freistehende, teil- und vollintegrierbare sowie unterbaufähige Spülmaschinen zur Auswahl. Preislich beginnen die Angebote bereits ab 500 Euro.Viele der angebotenen Spülmaschinen von Siemens profitieren von der bewährten VarioSpeed Plus-Option, die nicht nur eine schnelle, sondern auch gründliche Reinigung des Geschirrs verspricht. Außerdem können ausgewählte Modelle per Home Connect App bedient werden, womit der Spülgang sogar von unterwegs aus gestartet werden kann. Und der Tab-Counter verrät euch zeitgleich, ob noch genug von euren Gratis-Tabs übrig sind.Aktuell profitiert ihr zusätzlich vom Saturn-Lieferluxus. Lieferung, Aufbau, Inbetriebnahme und Altgerätemitnahme sind beim Kauf eines neuen Siemens-Geschirrspülers ebenfalls stark reduziert.