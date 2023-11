Black Friday: Bluetti Stromspeicher und Solarmodule zum Bestpreis

Bluetti startet jetzt mit seinen günstigen Black-Friday-Angeboten für tragbare Stromspeicher und Solarmodule. Im Online-Shop des Her­stel­lers könnt ihr ab sofort bis zu 1200 Euro sparen, vor allem mit den stark reduzierten Powerstation-Solar-Bundles. Wir haben alle Details.

Für Wohnwagen, Zelt, Outdoor-Trip und Notstrom

Bluetti: Die Highlights der Black-Friday-Wochen

Black Friday bei Bluetti Rabatt auf Stromspeicher, Solar & Co.

Wer trotz der kalten Jahreszeit bereits den nächsten Outdoor-Urlaub "off the grid" plant, sich mit einer Powerstation gegen Stromausfälle absichern oder aber die Ideen eines Balkonkraftwerks bzw. Inselkraftwerks endlich in die Realität umsetzen möchte, der sollte sich die neuen Black-Friday-Deals von Bluetti in jedem Fall genauer ansehen.Ab sofort und bis einschließlich 27. November veranstaltet der Hersteller seine größte Rabattaktion des Jahres. Dabei können Kunden bis zu 1200 Euro sparen , etwa wenn man sich für ein "Rundum sorglos"-Paket von Bluetti entscheidet. Wir haben uns die Angebote für Stromspeicher und Solarmodule sowie deren Bundles genauer angesehen.Wer direkt beim Hersteller kauft, profitiert von einer 30-Tage-Rückgabe, zwei bis sechs Jahren Garantie, einer kostenlosen Lieferung und lebenslangem Kundensupport. Außerdem besteht seit Neuestem auch die Möglichkeit, Einkäufe via Klarna abzuwickeln.Zu den Flaggschiffen und Bestsellern des Herstellers gehört die Bluetti AC200 Max . Die tragbare Powerstation versorgt Verbraucher mit bis zu 2200 Watt bei einer kurzzeitigen Spitzenbelastung von bis zu 4800 Watt. Von der Kaffeemaschine über den Elektrogrill bis hin zu Kühlschränken und Klimaanlagen kann diese eine Vielzahl von stromhungrigen Geräten versorgen und dabei ab Werk bis zu 2048 Wattstunden zwischenspeichern.Nicht nur das Basismodell für reduzierte 1499 Euro bietet sich zum Black Friday an, Bluetti schnürt gleichzeitig viele günstige Bundles in Kombination mit seinen Solarmodulen. Zu den beliebtesten Paketen gehört etwa die AC200 Max in Kombination mit einem Bluetti PV200 (200 Watt), um Strom autark abseits klassischer Steckdosen nachzutanken.Wer die Leistung der AC200 Max nicht vollends ausschöpfen kann, sollte einen Blick auf die ebenfalls beliebte Bluetti AC180 werfen. Der kleine Bruder bietet eine Ausgangsleistung von bis zu 1800 Watt und setzt auf eine Kapazität von 1152 Wattstunden. Mit etwas weniger Gewicht ist dieser Stromspeicher zudem leichter zu transportieren. Auf eine Solaranbindung muss natürlich auch hier nicht verzichtet werden, etwa mit dem Bundle aus AC180-Powerstation und PV120-Solarpanel (120 Watt).Will man sich hingegen erst einmal günstig an das Thema Stromspeicher und Solar herantasten, könnt ihr euch mit der Bluetti EB3A ausprobieren. Die kompakteste Powerstation des Herstellers bietet 600 Watt Leistung sowie einen 268-Wh-Speicher und wird aktuell für nur 264 Euro angeboten. Für nur 663 Euro kann man die Bluetti EB3A außerdem mit einem 200-Watt-Solarmodul kombinieren - ein günstiger Einstieg in die Welt der Inselkraftwerke.