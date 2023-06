Bluetti AC180: Beliebte Powerstation jetzt in Deutschland lieferbar

Die lang erwartete Bluetti AC180 wird ab sofort auch in Deutschland ausgeliefert. Perfekt fürs Camping, in Kombination mit einem Balkonkraftwerk oder als Notstromaggregat, bietet die tragbare Powerstation eine satte Leistung von 1800 Watt und einen großzügigen 1152-Wh-Akku.

Aus der Nische hin zum wichtigen Gadget

Hohe Performance für große und kleine Geräte

Gut zu wissen: LiFePO₄-Batteriezellen zeichnen sich durch eine hohe thermische und chemische Stabilität aus, was sie sicherer gegenüber Überhitzung macht. Sie sind langlebig, da sie mehr Lade-/Entladezyklen aushalten als andere Lithium-Ionen-Batterietypen. Zudem sind sie umweltfreundlicher, da Eisen und Phosphat weniger umweltbelastend sind als die in anderen Batterien verwendeten Materialien. Zu guter Letzt erlauben sie eine schnellere Aufladung im Vergleich zu anderen Batteriearten.

Bluetti AC180: Anschlüsse für vielseitige Einsatzzwecke

Spätestens seit der Energiekrise gelten mobile Stromspeicher nicht mehr nur als praktische "off the grid"-Begleiter in Zelt und Wohnwagen, sondern zudem als sinnvolle Ergänzung in den eigenen vier Wänden. Sei es um Energie von der heimischen Solaranlage oder dem Balkonkraftwerk zwischenzuspeichern oder aber um sich gegen mögliche Stromausfälle abzusichern. Die Einsatzzwecke der Bluetti AC180 sind vielseitig wie die Powerstation selbst.Die Bluetti AC180 verfügt über eine Nennleistung von 1800 Watt und einen praktischen Power-Lifting-Modus, der zeitweilig Spitzen von bis zu 2700 Watt zulässt. Somit können für kurze Zeit sogar resistive Heizgeräte von der Powerstation mit Strom versorgt werden, etwa Elektroheizungen, Öfen oder Haartrockner. Im klassischen Szenario sieht Bluetti seinen jüngsten Stromspeicher allerdings in Kombination mit Smartphones, Laptops, Lüftern, Kaffeemaschinen und Kühlschränken.Die hochwertigen LiFePO₄-Batteriezellen der Bluetti AC180 speichern bis zu 1152 Wattstunden (Wh) ab Werk. Genug Kapazität, um Smartphones und Notebooks mehr als 60 respektive 15 Ladungen zu spendieren und Kühlschränke oder Lüfter bis zu 26 Stunden zu versorgen. Kombiniert man die Powerstation mit der eigenen Solaranlage, dem Balkonkraftwerk oder den kompatiblen mobilen Solarpaneelen von Bluetti , kann man die autarke Stromversorgung sogar noch deutlich verlängern.Die tragbare Powerstation Bluetti AC180 verfügt nicht nur über eine hohe Leistung und eine solide Akkukapazität, man bietet zudem auch eine Vielzahl von Anschlüssen. Der Stromspeicher verfügt über zwei handelsübliche Steckdosen (Schuko) und eine große Auswahl an USB-Schnittstellen (z.B. 4x USB-A, 100 Watt USB-C). Zudem ist eine klassische 12V-Auto-Steckdose (Zigarettenanzünder) vorhanden und moderne Smartphones profitieren vom integrierten Qi-Ladepad für kabelloses Aufladen mit bis zu 15 Watt an der Oberseite der AC180.Doch wie lange benötigt die Bluetti AC180 eigentlich zum Aufladen? Der Hersteller spricht von einer vollständigen Ladung in unter zwei Stunden, wenn das mitgelieferte AC-Ladekabel im Turbomodus mit bis zu 1440 Watt angeschlossen wird. Nutzt man Solarmodule , die mit bis zu 500 Watt Energie einspeisen können, liegt die Ladezeit bei bester Sonneneinstrahlung bei etwa drei Stunden.