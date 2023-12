ISS: Seit acht Monaten vermisste Tomate ist wieder aufgetaucht

Raumfahrtmissionen bringen immer wieder scheinbar kuriose Anek­do­ten hervor, die den besonderen Bedingungen geschuldet sind. So ist es auch im Fall einer Tomate, die vor acht Monaten auf der ISS verschwand und bis jetzt gesucht wurde - nun ist ihr Verbleib geklärt.

Frank Rubio unter Verdacht

Essen verboten

Zusammenfassung Verschwundene ISS-Tomate nach Monaten gefunden

Gemüseanbau im Weltraum für Langzeitmissionen wichtig

Red Robin-Tomate aus Veg-05-Experiment verschwunden

Astronaut Frank Rubio fälschlicherweise beschuldigt

NASA-Astronautin Jasmin Moghbeli verkündet Fund

Versteckmöglichkeiten für kleine Tomate auf ISS zahlreich

Rubio spekulierte über Schrumpfung und versehentliches Wegwerfen

Geerntete Tomaten durften wegen Pilzrisiko nicht gegessen werden

Details zum Auffinden und Zustand der Tomate nicht mitgeteilt

Auf der ISS fanden vor einiger Zeit mal wieder Versuche statt, Gemüse unter den Bedingungen der Schwerelosigkeit anzubauen. Das wäre insbesondere eine gute Sache, um Langzeitmissionen mit frischen Nahrungsmitteln zu versorgen. Im Zuge des Veg-05-Experiments der NASA wuchs auch eine Red Robin-Zwergtomate heran, die aber kurz nach der Ernte verschwand. In einer Umgebung, in der jede Kleinigkeit protokolliert wird, sorgt das für Probleme.Eines der damaligen Besatzungsmitglieder dürfte sich besonders über den nun erfolgten Fund freuen: "Unser Freund Frank Rubio, der [am 27. September] nach Hause geflogen ist, wurde eine ganze Weile beschuldigt, die Tomate gegessen zu haben. Aber wir können ihn entlasten. Wir haben die Tomate gefunden", teilte die NASA-Astronautin Jasmin Moghbeli jetzt in einem Livestream von der ISS mit.Es mag seltsam klingen, dass etwas wie eine Tomate auf der ISS verloren gehen könnte. Immerhin ist der Platz auf der Station recht begrenzt. Aber das orbitale Labor mit all seinen zahlreichen Ecken und Winkeln bietet einer verirrten Tomate von der Größe einer Kirsche reichlich Platz zum Verstecken.Im Oktober spekulierte Rubio nach seiner Rückkehr auf die Erde über das Schicksal der Tomate. Er vermutete, dass sie aufgrund der niedrigen Luftfeuchtigkeit auf der Station geschrumpft sei und versehentlich weggeworfen worden sein könnte. "Ich habe so viele Stunden damit verbracht, nach diesem Ding zu suchen. Ich bin mir sicher, dass die vertrocknete Tomate irgendwann auftauchen und mich rechtfertigen wird, Jahre in der Zukunft", sagte er.Die Astronauten waren angewiesen, die geernteten Tomaten nicht zu essen, da durchaus die Möglichkeit einer Pilzkontamination bestand und man darin unter den Bedingungen eines langen Weltraumaufenthalts ein unnötiges Risiko sah. Wo genau die Tomate nun gefunden wurde und in welchem Zustand sie sich befand, wurde nicht näher ausgeführt.