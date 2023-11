Media Markt: Laptops mit Intel-Hardware heute zum Knaller-Preis

Intel und Media Markt zeigen sich in der Black Week mit tollen Laptop-Angeboten. Modelle von Lenovo, Asus, Samsung, LG und Huawei sind aktuell stark reduziert - vom Einsteiger- bis zum High-End-Notebook. Wir verraten euch die besten Deals im Überblick.

Es gibt kaum einen besseren Zeitpunkt als sich mit einem neuen Notebook auszustatten als in der Black Friday Woche bei Media Markt. Entsprechend sinken die Preise für namhafte Modelle , allesamt mit einem leistungsstarken und somit besonders zukunftstauglichen Intel-Antrieb . Dass man dabei nicht einmal tief in den Geldbeutel greifen muss, zeigen die nachfolgenden Angebote.Zum Surfen im Web, Checken von E-Mails und zum Erstellen und Bearbeiten von Dokumenten bietet sich der Griff zu einem günstigen Einsteiger-Notebook an, etwa dem Asus Vivobook Go oder dem Lenovo IdeaPad 1i . Die beiden 15-Zöller werden von einem Intel Celeron-Prozessor angetrieben, kommen mit 128 GB Speicher und kosten bei Media Markt in der Black (Friday) Woche jetzt nur noch 249 Euro. On top erhaltet ihr eine Lizenz für Microsoft 365 Single kostenlos.Wer mehr Leistung und eine schnelle SSD benötigt, dem empfehlen wir einen Blick auf das Samsung Galaxy Book 3 . Ebenfalls im 15,6-Zoll-Format kommt hier ein Intel Core i3 mit bis zu 4,5 GHz und Intel Iris Xe-Grafik zum Einsatz, der das Notebook vor allem im Office- und Multimedia-Bereich beschleunigt. Für 469 Euro sind außerdem eine Full-HD-Auflösung, Wi-Fi 6, USB-C und ein MicroSD-Kartenslot mit von der Partie.Will man sich in Sachen Bild- und Videobearbeitung kreativ austoben, mit großen Mail-Postfächern und Excel-Listen hantieren oder einfach nur noch besser für die Zukunft gerüstet sein, kommen das Huawei Matebook D16 (16 Zoll) und das besonders leichte LG Gram 17 (17 Zoll) für 749 Euro respektive 1199 Euro infrage. In diesen Modellen stecken flotte Intel Core i5- und Core i7-Prozessoren, hochauflösende Displays, 16 GB RAM und SSDs mit bis zu 1 TB Kapazität.