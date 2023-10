Cyberbunker: Darknet in Deutschland - Trailer zur neuen Netflix-Doku

Vor ein paar Jahren sorgte ein ungewöhnlicher Kriminalfall für Aufsehen: Im sogenannten Cyberbunker wurde mitten in Deutschland ein gewaltiges Darknet-Rechenzentrum betrieben. Demnächst soll eine Netflix-Dokumentation noch einmal die ganze Geschichte erzählen. Zu dieser liegt jetzt ein erster Trailer vor.Die True-Crime-Doku Cyberbunker: Darknet in Deutschland führt in das beschauliche Städtchen Traben-Trarbach in Rheinland-Pfalz. Dort hatte eine Gruppe um den Niederländer Herman Johan Xennt in einem ehemaligen NATO-Bunker über mehrere Jahre ein Rechenzentrum aufgebaut, auf dem zahlreiche illegale Marktplätze im Darknet betrieben wurden. Im September 2019 wurde der Cyberbunker schließlich stillgelegt In der Dokumentation der beiden Filmemacher Max Rainer und Kilian Lieb werden nun Beamte über ihre Ermittlungen berichten und Mitglieder der Gruppierung rund um den Cyberbunker zu Wort kommen. Sogar Xennt selbst soll zum ersten Mal vor der Kamera über den Fall sprechen. Neben nachgedrehten Szenen gibt es dabei auch Archivmaterial zu sehen.Cyberbunker: Darknet in Deutschland startet am 8. November 2023 weltweit bei Netflix.