Disney+ kündigt für den Oktober mehr als 40 Neustarts an. Zu den mal mehr, mal weniger neuen Filmen und Serien des Streaming-Dienstes gehören unter anderem die zweite Staffel von Loki, Boogeyman, Home­land und Death in Paradise. Weitere findet ihr hier im Überblick.

Schaurige Filme und Neues von Loki

Jetzt Disney+ streamen Filme, Serien & Co. ab 7,49 Euro

Zum Angebot

Disney+: Neue Filme und Serien im Oktober 2023

Geistervilla ab 4. Oktober

Enthüllt: Geheimnisse der Meere - Staffel 2 ab 4. Oktober

Dear Mama ab 4. Oktober

Loki - Staffel 2 ab 6. Oktober

Die Biene Maja - Freundschaft ist dicker als Honig ab 6. Oktober

Die Biene Maja 2 - Die Honigspiele ab 6. Oktober

Carpool - Mit dem Gangster auf der Flucht ab 6. Oktober

Campingfreuden ab 6. Oktober

Chip und Chap auf hoher See ab 6. Oktober

Das Geigenkonzert ab 6. Oktober

Donald, der Hobbytapetierer ab 6. Oktober

Old MacDonald hat 'ne Farm ab 6. Oktober

Ist die Katze aus dem Haus ... ab 6. Oktober

Das Zauberschiff ab 6. Oktober

Nashorn im Galopp ab 6. Oktober

The Boogeyman ab 11. Oktober

Gänsehaut ab 13. Oktober

Die Löwen von Sizilien ab 25. Oktober

4Ever - Staffel 1 ab 11. Oktober

Algiers, America - Staffel 1 ab 11. Oktober

Death in Paradise - Staffel 12 ab 11. Oktober

Kiya & die Kimoja Helden - Staffel 1 ab 11. Oktober

Die Noobs - Klein aber gemein ab 13. Oktober

Probezeit ab 13. Oktober

That Night - Ein heißer Sommer ab 13. Oktober

Homeland - Staffeln 1-8 ab 18. Oktober

Appendage ab 18. Oktober

A Marvel Studios Special Presentation: Werewolf By Night in Color ab 20. Oktober

Goodbye Lover ab 20. Oktober

Beilight - Biss zum Abendbrot ab 20. Oktober

Praise Petey - Staffel 1 ab 25. Oktober

Distances ab 25. Oktober

The Way of Tea ab 25. Oktober

Censor of Dreams ab 25. Oktober

Rise of a Star ab 25. Oktober

Chuchotages ab 25. Oktober

Timecode ab 25. Oktober

Wave ab 25. Oktober

Wohnfläche: Null Quadratmeter ab 25. Oktober

Trap Jazz ab 27. Oktober

Q & A ab 27. Oktober

Micky Maus: Die gruseligste Geschichte aller Zeiten ab 27. Oktober

Jetzt Disney+ streamen Filme, Serien & Co. ab 7,49 Euro

Zum Angebot

Der Micky-Maus-Konzern bereitet sich auf Halloween vor und stellt dabei im Oktober vor allem gruselige, aber auch familientaugliche Streifen in den Vordergrund. Titel wie Gänsehaut, Geistervilla, Hocus Pocus, The Boogeyman und The Nightmare Before Christmas sollen dann auf der Startseite des Streaming-Dienstes prominent beworben werden.Neben den "schaurigen Highlights" dürften sich die meisten Abonnenten allerdings auf den Start der zweiten Staffel von Loki freuen. Die neuen Folgen knüpfen an das Finale der ersten Staffel der Marvel-Serie an. Abseits davon sieht man unter anderem die kompletten acht Staffeln von Homeland und die 12. Staffel der Krimiserie Death in Paradise.Speziell für Kinder, Eltern und Junggebliebene sorgt Disney+ ebenfalls für Nachschub. So sieht man unter anderem neue und ältere Filme und Serien aus den Universen von Biene Maja, Chip und Chap und Micky Maus.Disney+ wird ab November seine Preise erhöhen und neue Tarife zur Auswahl bieten. Für monatlich 5,99 Euro erhalten Kunden bis zu zwei 1080p-Streams samt Werbung. Ohne Unterbrechungen und mit Offline-Downloads kostet dieselbe Full-HD-Auflösung 8,99 Euro. Für 4K UHD, HDR sowie Dolby Atmos werden ab Herbst 11,99 Euro pro Monat fällig.