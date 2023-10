Netflix: Das sind die neuen Filme und Serien im November 2023

Mit mehr als 80 neuen Filmen und Serien ist das Netflix-Programm im November gut bestückt. Zu den Highlights zählen The Crown, Der Killer, Squid Game, Scott Pilgrim und der deutsche Cyberbunker. Wir zeigen euch alle Neustarts und Termine im Überblick.

Netflix' Hollywood-Glamour ist zurück

Netflix: Neue Serien im November 2023

Alles Licht, das wir nicht sehen: Miniserie ab 2. November

Gadis Kretek ab 2. November

Ferry: Die Serie ab 3. November

Der Schneider: Staffel 3 ab 3. November

Selling Sunset: Staffel 7 ab 11/3/2023

Daily Dose of Sunshine ab 3. November

At the Moment ab 10. November

Code des Verbrechens ab 14. November

Suburræterna ab 14. November

Filmriss ab 15. November

The Crown: Staffel 6 - Teil 1 ab 16. November

Scott Pilgrim hebt ab 17. November

Squid Game: The Challenge ab 22. November

Die Lüge ab 24. November

My Demon ab 24. November

Love Like a K-Drama ab 28. November

Comedy Royale ab 28. November

Völlig zerstört ab 30. November

Virgin River: Staffel 5 - Teil 2 ab 30. November

The Railway Men - The Untold Story Of Bhopal 1984 - Bald verfügbar

Replacing Chef Chico - Bald verfügbar

Netflix: Neue Filme im November 2023

Diebinnen ab 1. November

Nuovo Olimpo ab 1. November

Locked In ab 1. November

Temporada de huracanes ab 1. November

NYAD ab 3. November

Vacaciones de verano ab 3. November

Die Familie Claus 3 ab 8. November

Der Killer ab 10. November

Der Netflix Cup ab 14. November

Best. Christmas. Ever! ab 16. November

In Love and Deep Water ab 16. November

Rustin ab 17. November

The Queenstown Kings ab 17. November

Nouveaux riches ab 17. November

Believer 2 ab 17. November

Geschichte eines Verbrechens: Der Star-Friseur ab 22. November

Letzter Aufruf für Istanbul ab 24. November

Doi Boy ab 24. November

Hochzeitsspiele ab 24. November

No voy a pedirle a nadie que me crea ab 24. November

Family Switch ab 30. November

Hard Days ab 30. November

Elena weiß Bescheid - Erscheint im November

Netflix: Neue Comedy Specials im November 2023

The Improv: 60 and Still Standing ab 7. November

Matt Rife: Natural Selection ab 15. November

Verified Stand-Up ab 28. November

Netflix: Neue Dokumentationen im November 2023

Der Fall Jens Söring - Tödliche Leidenschaft ab 1. November

Geheimnisse des Glaubens ab 1. November

Higuita: El camino del Escorpión ab 2. November

Sly ab 3. November

Robbie Williams ab 8. November

Cyberbunker: Darknet in Deutschland ab 8. November

Escaping Twin Flames ab 8. November

Die Affäre Bettencourt: Skandal um die reichste Frau der Welt ab 8. November

Temple of Film: 100 Years of the Egyptian Theatre ab 9. November

How to Become a Mob Boss ab 14. November

The Dads ab 17. November

Gebrandmarkt: Die wahre Geschichte des Rassismus in Amerika ab 20. November

High on the Hog: Wie die afroamerikanische Küche Amerika veränderte: Staffel 2 ab 22. November

Bad Surgeon: Liebe unter dem Messer ab 29. November

American Symphony ab 29. November

Netflix: Neue Animes im November 2023

Onimusha ab 2. November

Blue Eye Samurai ab 3. November

Akuma Kun ab 9. November

My Daemon ab 23. November

Onmyoji ab 28. November

Netflix: Neue Kids & Family-Inhalte im November 2023

Unicorn Academy: Kapitel 1 ab 2. November

Erin & Aaron ab 3. November

CoComelon: Unser Viertel ab 17. November

Leo ab 21. November

My Little Pony - Mit Huf und Herz: Kapitel 6 ab 23. November

Ein lustiges Hundeleben: Staffel 4 ab 27. November

Die Gangster Gang: Schurkische Weihnachten ab 30. November

Netflix: Neue Lizenztitel im November 2023

Rumble - Winnie rockt die Monster-Liga ab 1. November

Vertical Limit ab 1. November

Black Sea ab 2. November

Bumblebee ab 2. November

Reminiscence: Die Erinnerung stirbt nie ab 11. November

Laguna Beach: Staffel 3 ab 11. November

Studio 666 ab 14. November

Plötzlich Familie ab 16. November

Malignant ab 18. November

Im November zeigt sich Netflix mit einer Vielzahl von starbesetzten Hollywood-Produktionen, angefangen bei der vierteiligen Miniserie "Alles Licht, das wir nicht sehen" nach dem gleichnamigen Roman von Anthony Doerr. In der Geschichte über Marie-Laure und ihren Vater Daniel LeBlanc, die mit einem wertvollen Diamanten aus dem von den Deutschen besetzten Paris fliehen, sind unter anderem Mark Ruffalo und Hugh Laurie zu sehen.Weiterhin spielen Jodie Foster und Annette Bening im sportlichen Drama "NYAD", Michael Fassbender im Thriller "Der Killer" und Mélanie Laurent in der französischen Action-Komödie "Diebinnen". Für viel Aufmerksamkeit wird zudem die sechste Staffel von "The Crown" sorgen, von der die ersten vier Folgen im November und weitere sechs Episoden im Dezember ausgestrahlt werden.Ebenso stehen die Komödie "Family Switch" mit Jennifer Garner, Ed Helms und Emma Myers sowie die Comedy-Serie "Völlig zerstört" von dem Machern von "Cobra Kai" auf dem Programm. Abschließend sieht man mit dem Ableger "The Challenge" eine Reality-Serie von "Squid Game", Scott Pilgrim hebt als Anime ab und Dokumentationen starten unter anderem von Robbie Williams, Sylvester Stallone und dem deutschen Darknet-Bunker.