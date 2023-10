Disney+: Maßnahmen gegen Konto-Sharing haben nun ein Fundament

Es ist schon länger bekannt, dass Disney+ gegen das Teilen von Konten vorgehen will, ganz wie es Netflix vorgemacht hat. Damit will man neue Abonnenten gewinnen. Nun hat Disney+ neue Nutzungsbedingungen verschickt und bereitet damit den Weg für konkrete Maßnahmen.

Aktualisierung des Nutzungsvertrags von Disney+

Freitagmorgen haben deutsche Kunden von Disney+ eine Mail erhalten, in der sie auf eine Aktualisierung des Nutzungsvertrags aufmerksam gemacht werden. Das ist ein an sich nicht ungewöhnlicher Vorgang, da solche Mails regelmäßig verschickt werden und zumeist handelt es sich dabei "nur" um eine rechtliche Pflichtübung. Aktuell steckt aber mehr dahinter, denn die neuen Nutzungsbedingungen sind im Wesentlichen die Basis für wohl baldige Konto-Rauswürfe bzw. entsprechende Sperren.Konkret schreibt der Streamingdienst in Punkt 1c zum Thema Teilen von Disney+-Accounts: "Sofern nicht anderweitig durch Ihre Abo-Optionen erlaubt, dürfen Sie Ihren Disney+ Account nicht mit Personen außerhalb Ihres Haushalts teilen. 'Haushalt' bezeichnet die Gesamtheit der Endgeräte, die (1) für die Nutzung Ihres Disney+ Accounts an Ihrem privaten Hauptwohnsitz verwendet werden oder wurden und (2) von Personen verwendet werden, die dort wohnen."Im Fall eines Verstoßes, behält sich Disney+ vor, gegen die entsprechenden Konten vorzugehen: "Wenn wir ein unzulässiges Account Sharing feststellen, können wir angemessene technische Maßnahmen ergreifen, um die Nutzung des Disney+ Accounts außerhalb Ihres Haushalts zu unterbinden (sofern nicht durch Ihre Abo-Optionen erlaubt)."Dabei schreibt Disney+ gleich zweimal, dass das durch "Abo-Optionen erlaubt" sein könnte. Das deutet darauf hin, dass Disney eine Ausweitung des Zugangs erlauben wird, wenn man bereit ist, zusätzlich Geld zu bezahlen. Details muss der Streamingdienst hierzu aber noch nennen, denn wie die Maßnahmen konkret umgesetzt werden - auch im Hinblick auf Reisen und Zweitwohnsitze - hat Disney bisher nicht verraten.