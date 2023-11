Das Futurama-Revival dank Streaming wird noch einmal um weitere 20 Folgen verlängert. Nach den schon bestätigten neuen Folgen, die im kommenden Jahr starten werden, hat Hulu gleich noch zwei weitere Staffeln in Auftrag gegeben.

Fox

Futurama bekommt Staffeln 13 und 14

Futurama auf Disney+ Alle neue Folgen der elften Staffel jetzt schauen

Zum Angebot

Zusammenfassung Hulu verlängert Futurama-Revival um 20 weitere Folgen

Neue Staffeln 13 und 14 wurden in Auftrag gegeben

Staffel 12 wird im kommenden Jahr ausgestrahlt

Staffel 11 ist bereits bei Disney+ verfügbar

Zukünftige Staffeln sollen jährlich veröffentlicht werden

Futurama wurde 1999 erstmals ausgestrahlt, 2003 abgesetzt und 2011 wiederbelebt

Wiederauferstehung der Serie erfreut sich großer Beliebtheit beim Publikum

"Hulu gibt ordentlich Gas im Planet Express Schiff und verlängert Futurama für die Staffeln 13 und 14 (insgesamt 20 Episoden)", wie das Online-Magazin TVLine erfahren hat.Damit ist nun klar: Wir werden in den kommenden Jahren noch einiges von der schrägen Science-Fiction-Cartoonserie Futurama rund um die Planet-Express-Crew mit Leela, Bender, Fry, Amy, Professor Hubert J. Farnsworth, Dr. Zoidberg und Hermes Conrad zu sehen bekommen. Die neuen Folgen sind beim Publikum beliebt, ansonsten hätte Hulu nach den bereits im Jahr 2022 bestellten Folgen sicherlich nicht schon jetzt weiteren geordert.Zunächst einmal wird im kommenden Jahr in den USA - und vermutlich dann auch zeitgleich in Deutschland bei Disney+ - die Staffel 12 ausgestrahlt.Die zwölfte Staffel war bereits Teil der ursprünglichen Bestellung des Revivals der Serie. Die elfte Staffel - also die ersten von Hulu bestellten neuen Folgen - starteten im Sommer 2023. Mittlerweile ist sie mit allen zehn neuen Folgen bei Disney+ zu sehen. Nun heißt es warten auf die nächsten Staffeln, die, wie es in der Gerüchteküche heißt, nun im Jahresrhythmus veröffentlicht werden sollen.Futurama wurde 1999 erstmals auf Fox ausgestrahlt, wo sie vier Staffeln lang lief, bevor sie 2003 abgesetzt wurde. Die Serie kehrte mit mehreren DVD-Filmen zurück - Bender's Big Score (2007), The Beast With a Billion Backs (2008), Bender's Game (2008) und Into the Wild Green Yonder (2009) - bevor sie von 2011 bis 2013 auf Comedy Central wiederbelebt wurde.