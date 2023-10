Invincible: Amazon zeigt den offiziellen Trailer zur zweiten Staffel

So geht es bei Invincible weiter

Staffel in zwei Teilen

Omni-Man bei Mortal Kombat 1

Invincible auf Prime Video Neue Folgen ab dem 3. November

Zum Angebot

Nach etwas mehr als zwei Jahren Pause startet Anfang November die zweite Staffel der animierten Superheldenserie Invincible bei Prime Video . Nachdem in den letzten Monaten mehrere Teaser-Videos veröffentlicht wurden, steht nun endlich der offizielle Trailer zu den neuen Folgen bereit und zeigt, worauf Fans sich freuen dürfen.Staffel 2 dreht sich dann wieder um den 18 Jahre alten Mark Grayson, der auch unter dem Superheldennamen Invincible bekannt ist. Dieser musste zuletzt (im wahrsten Sinne des Wortes) schmerzhaft feststellen, dass sein Vater Nolan / Omni-Man doch nicht der größte Superheld der Erde ist, sondern ganz andere Ziele verfolgt, die eben alles andere als heldenhaft sind.Während Mark sich nun einer Reihe neuer Bedrohungen entgegenstellen muss, scheint auch seine größte Sorge immer mehr real zu werden: Nämlich, dass er denselben Weg wie sein Vater einschlagen könnte, ohne dies überhaupt zu bemerken.Mit dem neuen Trailer hat Amazon auch noch einmal bestätigt, dass die zweite Invincible-Staffel am Freitag, den 3. November 2023 weltweit bei Prime Video startet. Allerdings gibt es dann zunächst nur vier der insgesamt acht neuen Folgen zu sehen. Die verbleibenden vier werden Anfang des nächsten Jahres nachgereicht.In der englischen Originalfassung leihen unter anderem Steven Yeun, Sandra Oh, Zazie Beetz, Gray DeLisle, Chris Diamantopoulos, Walton Goggins, Gillian Jacobs, Jason Mantzoukas, Ross Marquand, Khary Payton, Zachary Quinto, Andrew Rannells, Kevin Michael Richardson, Seth Rogen und JK Simmons den unterschiedlichen Charakteren ihre Stimmen. Invincible ist eine gemeinsame Produktion von Prime Video und Skybound Entertainment und basiert auf der gleichnamigen Comicreihe von Robert Kirkman (The Walking Dead).Ebenfalls ab November hat Omni-Man auch einen Gastauftritt als spielbarer Charakter in Mortal Kombat 1. In einem neuen Video zeigen die Netherrealm Studios, wie dieser unter anderem gegen Scorpion und Liu Kang kämpft.