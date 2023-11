Diese Woche neu: Alle Neustarts bei Amazon, Netflix und Disney+

Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ kündigen für diese Woche mehr als 30 Neustarts an. Zu den Highlights gehören unter anderem Family Switch, Doctor Who und Virgin River. Unser Überblick zeigt euch alle Filme und Serien, die bei den Streaming-Diensten starten.

Der gute, der böse und der zeitreisende Doktor

Family Switch: Offizieller Trailer zur neuen Netflix-Komödie

Netflix: Neue Filme und Serien in KW 49

Ein lustiges Hundeleben: Staffel 4 ab 27. November

Onmyoji ab 28. November

Verified Stand-Up ab 28. November

Love Like a K-Drama ab 28. November

Comedy Royale ab 28. November

Bad Surgeon: Liebe unter dem Messer ab 29. November

American Symphony ab 29. November

Völlig zerstört ab 30. November

Virgin River: Staffel 5 - Teil 2 ab 30. November

Die Gangster Gang: Schurkische Weihnachten ab 30. November

Family Switch ab 30. November

Hard Days ab 30. November

Sweet Home: Staffel 2 ab 1. Dezember

Fast & Furious 8 ab 1. Dezember

Exorzist: Der Anfang ab 1. Dezember

S.W.A.T.: Staffel 5 ab 1. Dezember

Fabian oder Der Gang vor die Hunde ab 1. Dezember

The Good Doctor: Staffel 5 ab 1. Dezember

100% Wolf ab 2. Dezember

Welcome to Samdal-ri ab 2. Dezember

Alle Netflix-Neustarts im Überblick

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in KW 49

Honest Thief ab 28. November

Jan Ullrich: Der Gejagte - Staffel 1 ab 28. November

It's Always Sunny in Philadelphia - Staffel 1-14 ab 30. November

Jokah & Tutty - Staffel 1 ab 30. November

Weitere Serien und Filme werden erwartet

Alle Amazon-Neustarts im Überblick

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in KW 49

FX's Reservation Dogs - Staffel 3 ab 29. November

Die Hatchers - Farm, Kühe und Doktoren - Staffel 1 ab 29. November

Culprits ab 29. November

Der Lotse ab 1. Dezember

Versprochen ist versprochen ab 1. Dezember

Micky rettet Weihnachten ab 1. Dezember

Doctor Who Specials ab 2. Dezember

Alle Disney+-Neustarts im Überblick

Neben True-Crime-Dokus und der fünften Staffel der romantischen Dramaserie Virgin River überzeugt Netflix in dieser Woche mit diversen zeitexklusiven Titeln. So stehen hier etwa Fast & Furious 8, Exorzist und die fünften Staffeln von S.W.A.T. und The Good Doctor auf der Liste namhafter Filme und Serien. Für vorweihnachtliche Stimmung soll zudem die Familienkomödie Family Switch mit Jennifer Garner, Ed Helms und Emma Myers sorgen.Da Amazon Prime Video sein Programm für Dezember bisher nicht bestätigt hat, stehen vorerst die letzten Streifen aus dem November an. Dazu gehören unter anderem der Action-Thriller Honest Thief mit Liam Neeson, die erste Staffel der Jan-Ullrich-Doku und 14 Staffeln der US-Sitcom It's Always Sunny in Philadelphia. Letztere wurde bereits bis zur 18. Staffel verlängert, weshalb hier mit Nachschub zu rechnen ist.Abschließend wird auch das Programm von Disney+ neu bestückt. Der Micky-Maus-Konzern zeigt die dritte Staffel der Dramedy-Serie Reservation Dogs und die britische Heist-Miniserie Culprits. Und während man sich mit Versprochen ist versprochen und Micky rettet Weihnachten auf die Feiertage vorbereitet, dürften sich viele Abonnenten auf die neuen Doctor Who-Specials freuen.