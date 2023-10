DJI Mini 3 Pro: Kompakte Drohne bei Media Markt zum Knaller-Preis

Der Mehrwertsteuer-Rabatt bei Media Markt lässt die DJI Mini 3 Pro auf einen neuen Bestpreis sinken. Die kompakte Drohne samt DJI RC wird für gerade einmal 671 Euro verkauft - so günstig wie noch nie. Wir haben alle Details zum Drohnen-Schnäppchen des Händlers.

Mini im Format, Pro bei den Funktionen

DJI Mini 3 Pro (DJI RC) Jetzt für 671 Euro bei Media Markt

Weitere Details zur DJI Mini 3 Pro Drohne

Die DJI Mini 3 Pro inklusive DJI RC ist mit einem Preis von 671 Euro bei Media Markt aktuell nicht nur günstiger als in anderen Online-Shops, sondern auch im Vergleich zum DJI-Store samt Ausverkauf. Ein gutes Angebot für alle diejenigen, die eine der besten Drohnen unter 1000 Euro suchen.Mit einem Gewicht von weniger als 250 Gramm gilt die DJI Mini 3 Pro nicht nur als kompakt, sondern auch als Leichtgewicht. Dabei ist sie mit einem 1/1,3 Zoll großen CMOS-Sensor ausgestattet, der effektiv bis zu 48 Megapixel liefert und Videos in 4K-Auflösung bei bis zu 60 FPS aufnehmen kann. Mit HDR-Funktion liegt das Limit bei 30 FPS und Zeitlupen sind in 1080p bei 120 FPS möglich.Zu den weiteren Vorteilen der DJI Mini 3 Pro gehören eine Hinderniserkennung in drei Richtungen (vorn / hinten / unten) samt APAS 4.0-Assistenzsystem und eine Flugzeit von 34 Minuten pro Akkuladung. Auch in Hinsicht auf die Nach­be­ar­bei­tung der Drohnenaufnahmen besticht DJI mit seinem "D-Cinelike"-Farbprofil, was für mehr Flexibilität sorgt.Der Kamera-Gimbal der DJI Mini 3 Pro lässt sich auf Knopfdruck um 90 Grad drehen, womit echte Aufnahmen im Hochformat möglich sind. Zudem stechen weitere Features aus der Masse heraus. Mit "FocusTrack" können Personen und Objekte automatisch verfolgt werden, "MasterShots" sorgen für automatische Flugmanöver um ein vorher ausgewähltes Motiv und zudem werden Optionen für Hyperlapse- oder Zeitraffer-Videos geboten.