Abonnenten von Disney+ müssen sich nicht nur auf eine Preiserhöhung einstellen, der Micky-Maus-Konzern streicht zudem die "Group Watch"-Funktion. Das gemeinsame Streamen von Filmen und Serien über den eigenen Haushalt hinweg wurde bereits entfernt.

Nach Corona-Lockdowns zu unbeliebt?

Disney+ Preiserhöhung ab 1. November

Standard mit Werbung Standard Premium Werbung ✅ ❌ ❌ Originals und Katalogtitel ✅ ✅ ✅ Abo-Preis 5,99€/mtl. 8,99€/mtl. 89,90€/jährl. 11,99€/mtl. 119,90€/jährl.

Video-Qualität Bis zu Full HD 1080p Bis zu 4K UHD & HDR Gleichzeitige Streams 2 4 Downloads ❌ ✅ ✅ Audio Stereo 5.1 Dolby Atmos

Zusammenfassung Disney+ streicht "Group Watch"-Funktion zum gemeinsamen Streamen

Funktion wurde bereits am 18. September entfernt

Bestätigung der Streichung in allen Regionen des Dienstes

Genauer Grund und Nutzerzahl der Funktion unbekannt

Amazon Prime Video behält vergleichbare Funktion bei

Disney+ erhöht Preise und führt neue Tarife ein ab 1. November

Einführung eines "Standard-Abos mit Werbung" für 6 Euro pro Monat

Heimlich, still und leise verabschiedete sich Disney+ bereits am 18. September von seinem "Group Watch"-Feature. Gerade in Zeiten von Corona-Lockdowns, Home-Office und dem damit verbundenen Boom für Streaming und Kom­mu­ni­ka­tions­diens­te war es so möglich, Filme und Serien mit Freunden und der Familie zu streamen, auch wenn man nicht zusammen im Wohnzimmer sitzen konnte.Gegenüber Whats on Disney Plus hat der Konzern bestätigt, dass "Group Watch" in sämtlichen Regionen des Streaming-Dienstes gestrichen wurde. Auf Nachfrage von Golem reagierte Disney mit einer allgemein gehaltenen Stellungnahme: "Wir arbeiten stets daran, das beste Produkterlebnis auf Disney+ zu bieten. Dazu gehört auch, dass wir die Unterstützung für Funktionen danach ausrichten, was bei den Zielgruppen das größte Engagement auslöst oder auslösen wird."Die genauen Gründe für das Scheitern der "Group Watch"-Funktion sind bisher unbekannt, ebenso wie die Anzahl der Nutzer, die das Angebot tatsächlich in Anspruch genommen hat. Somit muss man davon ausgehen, dass die Nachfrage am gemeinsamen Streamen über den eigenen Haushalt hinweg rapide abgenommen hat. Amazon Prime Video hingegen hält an seiner "Watch Party"-Funktion weiterhin fest.Abseits des gestrichenen "Group Watch"-Features müssen sich Disney+-Kunden auf steigende Kosten einstellen , zumindest wenn sie den bekannten Funktionsumfang weiterhin nutzen wollen. Für das Streaming in 4K-HDR mit Dolby Atmos und bis zu vier parallelen Streams werden ab dem 1. November 11,99 Euro pro Monat bzw. jährlich 119,90 Euro fällig.Der bekannte Standard-Tarif für monatlich 8,99 Euro bzw. 89,90 Euro im Jahresabo bietet dann nur noch eine 1080p-Auflösung bei Stereo 5.1-Sound und zwei parallelen Streams. Zusätzlich wird für 5,99 Euro pro Monat ein "Standard-Abo mit Werbung" eingeführt, das zusätzlich auch ohne Offline-Wiedergabe (via Download) daherkommt.