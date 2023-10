Prime Day: Starker Rabatt auf Bluetti Stromspeicher und Solarmodule

Bluetti feiert jetzt seinen eigenen Prime Day und senkt die Preise für beliebte Powerstations, Solarpanels und Zusatzakkus. Die tragbaren und mo­dularen Stromspeicher werden für zwei Tage zum Sparpreis an­ge­boten. Perfekt für den Herbsturlaub und die Notstromvorsorge.

Tragbar, modular und stark reduziert

Prime Day bei Bluetti Rabatt auf Powerstations & Solarmodule

Bluetti-Angebote: Von Einsteiger bis High-End

Wer mit dem Gedanken spielt, sein Zuhause mit einer Powerstation gegen Stromausfälle abzusichern oder aber den nächsten Outdoor-Trip "off the grid" und ohne Zugang zum klassischen Stromnetz plant, der kann jetzt von sinkenden Preisen profitieren. Denn auch Bluetti bietet einen Sale rund um den Prime Day.Eure Anlaufstelle ist dabei aber nicht etwa Amazon, sondern der hauseigenen Online-Shop des Herstellers. Hier werden die Bestseller deutlich günstiger angeboten. Das gilt sowohl für Einsteigermodelle wie die Bluetti EB3A oder aber die Stromspeicher-Flaggschiffe wie die Bluetti AC200 Max.Wer sich an das Thema Powerstations erst langsam herantasten und dabei nicht allzu viel Geld ausgeben möchte, ist mit den Einsteigermodellen von Bluetti am besten beraten. Anlässlich des Prime Day erhält man die Bluetti EB3A mit 600 Watt Leistung und 268-Wh-Akku bereits für nur 264 Euro.Die leistungs- und kapazitätsstärkere Bluetti EB55 mit 700 Watt und 537 Wh gibt es hingegen für reduzierte 409 Euro und mit der Bluetti EB70 holt man sich für 599 Euro einen Stromspeicher mit 1000 Watt und 716-Wh-Batterie ins Haus.Während Bluettis EB-Serie vor allem für den Betrieb von kleineren elektronischen Geräten vom Smartphone bis zum Mini-Kühlschrank geeignet ist, erfüllt die AC-Familie höhere Ansprüche an tragbare Stromspeicher. Vorzeigemodell ist die Bluetti AC200 Max mit satter 2200-Watt-Leistung und integrierter 2048-Wh-Batterie für aktuell nur noch 1499 Euro. Oder aber man schaut sich die Powerstations Bluetti AC300 (3000 Watt) oder AC500 (5000 Watt) genauer an.Nahezu alle Bluetti-Stromspeicher können mit passenden tragbaren Solarmodulen autark abseits des Stromnetzes betrieben werden. Natürlich schnürt der Hersteller auf seiner Aktionsseite passende Bundles, mit denen zusätzlich gespart werden kann. Außerdem könnt ihr viele Powerstations mit ebenso stark reduzierte Zusatzakkus modular erweitern. Somit ist man beim Kauf für die Zukunft flexibel aufgestellt.