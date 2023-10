Onewheel: Nach Todesfällen werden Einrad-Skateboards zurückgerufen

Es ist eine Mischung aus Skateboard und einem selbstbalancierten Fortbewegungsmittel, doch es ist auch eine tödliche Mischung. Die Rede ist vom so genannten Onewheel des Unternehmens Future Motion. Nach vier tragischen Unfällen ruft man nun die Geräte zurück.

Entwickelt wurde Onewheel als Versuch, das Gefühl des Snowboardens im Pulverschnee auf der Straße nachzuahmen. Doch was auf Werbe- und Influencer-Videos hip und spaßig aussieht, erwies sich in bisher bzw. mindestens vier Fällen als tödlich, dazu kommen wohl unzählige kleinere und größere Verletzungen. Im Fall der tödlichen Unfälle trugen die Benutzer in drei Fällen keinen Helm, konkret geht es um Vorfälle aus den Jahren 2019 bis 2021.Wie The Verge schreibt, hat die für Produktsicherheit zuständige US-Behörde, die US Consumer Product Safety Commission (CPSC), schon früher die Sicherheit von Onewheel bemängelt, diese Ergebnisse hat das Unternehmen aber stets dementiert. Man nannte die Statements der CPSC "ungerechtfertigt und alarmistisch".Ein Jahr später hat Future Motion seine Einstellung dazu aber fundamental geändert, denn man startet einen (mehr oder weniger) "freiwilligen Rückruf" aller bisher verkauften Exemplare. Konkret geht es um die ersten Modelle Onewheel und Onewheel Plus. Warum es sich das Unternehmen nun doch anders überlegt hat, nachdem man alle Vorwürfe ursprünglich entschieden von sich gewiesen hat, ist nicht bekannt.Aktuell schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung über den Grund des Rückrufs von insgesamt rund 300.000 Produkten: "Die Skateboards können den Fahrer nicht mehr ausbalancieren, wenn die Grenzen des Boards überschritten werden, was zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann."Neuere Modelle bekommen im Zuge des Rückrufs hingegen per Software-Update eine Funktion namens "haptischer Buzz": Dabei handelt es sich um ein Warnsignal, "das die Fahrer hören und fühlen können, wenn sie bestimmte Situationen erleben, die zu einem Unfall führen können."Wer früh ein Onewheel gekauft hat, sollte das Gerät nicht länger verwenden, da sich die ersten beiden Modelle nicht mit dem Update nachrüsten lassen. Rückruf bedeutet in diesem Fall, das das Onewheel entsorgt werden soll. Wer das macht und das auch beweisen kann, der bekommt einen 100-Dollar-Gutschein für den Kauf eines neuen Modells - und die gehen bei gut 1000 Dollar los.