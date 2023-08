"Amnestie": Netflix-Kunden müssen Leih-DVDs nicht mehr zurückgeben

Netflix hat einst mit einem Geschäft begonnen, das zwar mit Filmen und Serien zu tun hat, aber nicht in der Form, für die man heute bekannt ist. Die Rede ist von DVDs. Das Geschäft wird dieser Tage aufgegeben - wer noch Kunde ist, kann sich über Geschenke freuen.

Verteilung der DVDs basiert auf Kunden-Wartelisten

Es ist das Ende einer Ära, auch wenn Europäer davon allenfalls am Rande etwas mitbekommen haben. In den USA war der Versand bzw. Verleih von DVDs aber lange ein großes Geschäft und das war auch der Grund, warum Netflix überhaupt jenen Status erreichen konnte, den man heutzutage hat. Denn das Unternehmen begann irgendwann einmal, zu experimentieren, wie es eigentlich wäre, wenn man sich das Hin- und Herschicken von Datenträgern einfach spart - der Rest ist Streaming-Geschichte.Diese endet nun aber endgültig, denn im Frühjahr hat Netflix bekannt gegeben, dass man den - bis heute laufenden - DVD-Versand endgültig aufgibt. Genauer gesagt wird das am 29. September der Fall sein, ab diesem Tag wird diese Art des Verleihs endgültig eingestellt.Wer an bzw. nach diesem Tag noch eine DVD zu Hause hat, der darf diese behalten - wenn er will, so Netflix auf X. Mehr als das: Abonnenten können bis zu zehn Discs kostenlos erhalten, wenn der Dienst seine Lager ausräumt. Denn Kunden von DVD.com, wie die Netflix-Versandtochter seit einer Weile heißt oder besser gesagt auftritt, können bis 29. August einen Link besuchen und sich für diese Räumungsaktion anmelden.Welche Filme sie erhalten, wissen die Kunden nicht genau, sie können das aber durchaus beeinflussen. Denn die kostenlosen DVDs werden nach der Warteliste der Kunden vergeben. Wie genau die Verteilung erfolgt, verrät man zwar nicht, es ist aber anzunehmen, dass hier nach dem Motto "Solange der Vorrat reicht" gearbeitet wird und Filmfans, die Nischenproduktionen bevorzugen, eher Chancen haben, das Maximum von zehn Discs zu erhalten.