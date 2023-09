Es gibt immer mehr Streaming-Dienste und für Serien-Fans ist das eine feine Sache, da sie viele gute Inhalte bekommen. Serien werden jedoch gefühlt immer schneller abgesetzt. Eine Untersuchung verrät nun, welche Anbieter einen besonders schnellen "Cancel"-Finger hat.

"The Show Must Go Off"

Zusammenfassung Steigende Anzahl von Streaming-Diensten bietet Serien-Fans viele Inhalte

Untersuchung zeigt, welcher Anbieter Serien am schnellsten absetzt

Netflix hat den Ruf, viele Serien zu canceln, aber die Absetzrate liegt bei 10,2%

Die höchste Absetzrate hat Max (ehemals HBO Max) mit fast 27%

Disney+ und Paramount+ haben ebenfalls hohe Absetzraten mit 21,1% bzw. 16,9%

Apple TV+ hat die niedrigste Absetzrate mit 4,9%

Netflix scheint gnadenlos, wegen der hohen Anzahl an Eigenproduktionen.

Wenn TV-Sender und Streaming-Dienste beliebte Serien absetzen, ist der Aufschrei besonders groß. Manchmal haben die fast immer folgenden Proteste Erfolg und es gelingt, eine Show zurückzubringen oder sie zu einem anderen Anbieter zu lotsen. Beim Sender bzw. Dienst, der die Serie abgesetzt hat, bleibt danach stets ein negatives Image hängen.So hat Netflix beispielsweise den Ruf, besonders viele Serien abzusetzen. Doch dieser Eindruck täuscht, zumindest prozentual, wie eine Untersuchung von Variety mit dem bezeichnenden Titel "The Show Must Go Off". Die dafür verwendeten Daten beleuchten einen sicherlich repräsentativen Zeitraum, nämlich Produktionen, die zwischen 2020 und August 2023 abgesetzt worden sind.Dabei ist die Cancel-Rate im Streaming mit 12,2 Prozent nur geringfügig höher als im (gesamten) linearen TV (10,8 Prozent). So genanntes Broadcast-TV, also im Wesentlichen terrestrisches Fernsehen, kommt hingegen auf eine Absetzrate von 26,6 Prozent.Bei den Streaming-Diensten ist das als besonders absetzfreudig verschriene Netflix kommt auf einen Absetzrate von 10,2 Prozent, ganz ähnlich wie NBCs Peacock (10%) und Amazon Prime Video (9%). Die Liste führt klar Max (ehemals HBO Max) an, hier werden fast 27 Prozent aller Serien gecancelt. An die ebenfalls recht klare Nummer-2-Position kommt Disney+ (21,1 Prozent), Platz 3 geht an Paramount+ mit 16,9 Prozent.Der sicherste "Hafen" für Serienmacher ist Apple TV+, denn hier wird mit 4,9 Prozent kaum eine Serie vorzeitig in die Wüste geschickt. Der Grund für den Eindruck, dass Netflix besonders gnadenlos vorgeht, ist übrigens schnell erklärt: Der Streaming-Dienst hat besonders viele Eigenproduktionen im Angebot.