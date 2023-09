Captain Laserhawk: Ubisofts Hommage an die 90er als Netflix-Serie

Ubisoft meets Suicide Squad

Schon vor einer Weile hatte Ubisoft eine Serienkooperation mit Netflix angekündigt. Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix soll dabei verschiedene Charaktere aus dem Ubisoft-Spieleuniversum zusammenbringen. Jetzt gibt es den ersten richtigen - und ziemlich schrägen - Trailer sowie ein Startdatum.Ubisofts neue Animationsserie spielt 1992 im von Korruption und Propaganda regierten Eden, ehemals bekannt als die USA. An diesem Ort lernen wir den Rebellen Dolph Laserhawk kennen, der in einen Hinterhalt gelockt, festgenommen und schließlich in das Supermaxx-Gefängnis gebracht wird.Dort muss er allerdings nicht den Rest seines Lebens in einer Zelle verbringen, sondern er wird von einem Gefängniswärter zusammen mit einer bunt zusammengewürfelten Truppe auf eine Reihe höchst gefährlicher Missionen geschickt, die letztendlich zur Revolution und Rettung von Eden führen könnten. Dies erinnert sicherlich nicht ganz zufällig nach der Geschichte von Suicide Squad, jedoch fließen hier gleichzeitig die Welten verschiedener Ubisoft-Spiele zusammen.Der nun veröffentlichte Trailer zeigt beispielsweise einen Frosch-Assasinen aus Assassin's Creed, Rayman als Nachrichtensprecher und ein paar ziemlich schlecht gelaunte Hasen aus Rayman Raving Rabbids.Inzwischen steht auch fest, wann Captain Laserhawk startet: Alle sechs Episoden der ersten Staffel gibt es ab dem 19. Oktober 2023 weltweit bei Netflix zu sehen.