Amazon schließt sein Luftfrachtzentrum in Leipzig schon wieder

Der Handelskonzern Amazon gibt sein Luftfrachtzentrum am Flughafen Leipzig/Halle wieder auf. Die Schließung der Niederlassung wird nach Angaben des Unternehmens rund 400 Beschäftigte betreffen, die man möglichst anderswo unterbringen will.

Nur drei Jahre

Verteilzentrum bleibt

Zusammenfassung Amazon schließt Luftfrachtzentrum am Flughafen Leipzig/Halle

Rund 400 Beschäftigte sind von der Schließung betroffen

Luftfrachtzentrum wurde aufgrund gestiegener Bestellungen eröffnet

Schließung nicht nur wegen Normalisierung der Bestellmengen

Amazon hat Logistiknetzwerk in Südeuropa enger gestrickt

Weniger Bedarf an Luftfrachtverbindungen aus Leipzig

Amazon wird nicht komplett auf Lufttransport verzichten

Verteilzentrum am Standort bleibt bestehen, Mitarbeiter umverteilt

Amazon hatte die Luftfracht-Drehscheibe in seinem europäischen Logistiknetz erst im Jahr 2020 eröffnet. Damals sorgte vor allem die Coronapandemie für schnell steigende Bestellmengen beim Online-Shopping, da viele Menschen lieber zuhause blieben, als Produkte in klassischen Läden zu erwerben, in denen sich noch viele andere Menschen aufhielten.Seitdem hat sich die Situation aber wieder ein Stück weit geändert. Laut Amazon ist aber nicht einfach eine Normalisierung der Bestellmengen für die Schließung in Leipzig verantwortlich. Vielmehr werden die Frachtflugzeuge, die das Unternehmen an dem Standort unterhielt, nicht mehr benötigt.Denn vor allem in Südeuropa habe Amazon sein Logistiknetzwerk inzwischen sehr viel enger gestrickt. Während viele Bestellungen vor zwei bis drei Jahren noch aus Deutschland in Richtung Süden geflogen wurden, um sie schnell zuzustellen, können diese Aufgabe nun dort errichtete Verteilzentren übernehmen. Die Menge der Luftfrachtverbindungen, die von Leipzig aus starten müssen, ist daher immer weiter zurückgegangen.Komplett wird Amazon allerdings nicht auf den Transport einiger Waren auf dem Luftweg verzichten. Allerdings dürfte es hier nun günstiger geworden sein, andere Kurierflüge in Anspruch zu nehmen, als selbst eine kleine Flugzeugflotte zu betreiben, was am Ende doch mit erheblichem Aufwand verbunden ist.Das Verteilzentrum, das Amazon an dem Standort betreibt, wird daher weiter bestehen bleiben. Wahrscheinlich werden einige Mitarbeiter aus dem Luftfrachtzentrum zukünftig in diesem tätig sein, anderen sollen Arbeitsstellen in weiteren Amazon-Niederlassungen in der Region angeboten werden.