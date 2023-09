Ausblick: Highlights der Woche bei Netflix, Prime Video und Disney+

Auf Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ stehen in dieser Woche mehr als 35 Filme und Serien neu auf Abruf bereit. Darunter 65, Pig, Meisterdetektiv Pikachu, Transcendence, Verhandlungssache und Co. Wir zeigen euch alle Streaming-Neustarts im Überblick.

Bekannte Blockbuster müssen es richten

Netflix: Neue Filme und Serien in KW 38

65 ab 11. September

Pig ab 11. September

Michelle Wolf: It's Great to Be Here ab 12. September

Freestyle ab 13. September

Wrestlers ab 13. September

Tapie ab 13. September

Die Donnerstagswitwen ab 14. September

Ehrengard: Die Geschichte einer Verführung ab 14. September

Es war einmal ein Verbrechen ab 14. September

Die statistische Wahrscheinlichkeit von Liebe auf den ersten Blick ab 15. September

Die härtesten Gefängnisse der Welt: Staffel 7 ab 15. September

El Conde ab 15. September

Miseducation ab 15. September

Surviving Summer: Staffel 2 ab 15. September

Der Club: Staffel 2 ab 15. September

Barbie: Skipper und das große Babysitting Abenteuer ab 15. September

The World To Come ab 17. September

12 Mighty Orphans ab 17. September

Alle Netflix-Neustarts im Überblick

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in KW 38

Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu ab 11. September

The Book of Eli ab 11. September

Belfast ab 12. September

The Accountant ab 12. September

A Million Miles Away ab 15. September

Der magische Kompass ab 15. September

P#T@S Redes Sociales - Staffel 1 ab 15. September

Wildernes - Staffel 1 ab 15. September

Match Nas Estrelas - Staffel 1 ab 15. September

Transcendence ab 17. September

Alle Amazon-Neustarts im Überblick

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in KW 38

Die letzten Giganten: Riesenfische - Staffel 1 ab 13. September

Tiere hautnah mit Bertie Gregory ab 13. September

The Other Black Girl ab 13. September

Phoenix: Eden17 - Staffel 1 ab 13. September

9-1-1: Lone Star - Staffel 4 ab 13. September

Mann unter Feuer ab 15. September

Verhandlungssache ab 15. September

Lang Lang spielt Disney ab 15. September

Alle Disney+-Neustarts im Überblick

In der Woche vom 11. bis 17. September 2023 müssen sich Film- und Serienfans vor allem an die zeitexklusiven Lizenztitel klammern. Zwar haben Netflix und Amazon mit El Conde und Wildernes neue Eigenproduktionen im Programm, doch müssen sich diese abseits der sonst polarisierenden, millionenschweren Hollywood-Produktionen erst beweisen.Stattdessen kann man sich an bewährten Blockbustern orientieren, etwa den Science-Fiction-Thriller 65 mit Adam Driver auf Netflix oder aber Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu, The Book of Eli, The Accountant und Transcendence auf Amazon Prime Video Abonnenten von Disney+ dürfen sich zudem auf die erste Staffel des Fantasy-Anime Phoenix: Eden17 und die vierte Staffel von 911: Lone Star freuen. Zusätzlich zeigt der Micky-Maus-Konzern Mann unter Feuer (2004) mit Denzel Washington und Dakota Fanning sowie Verhandlungssache (1998) mit Samuel L. Jackson und Kevin Spacey als moderne Klassiker.Für alle, die weiter in die Zukunft blicken wollen, empfehlen wir einen Blick in unsere Monatsübersichten: Netflix im September Amazon Prime Video im September und Disney+ im September