Video-on-Demand: Disney+ schließt auf, Apple TV+ legt zu

Bislang lieferten sich Amazon und Netflix liefern sich in Deutschland laut Statista Consumer Insights ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nun ist Prime Video alleiniger Spitzenreiter des VoD-Rankings. Von den fast 3900 befragten Menschen, die in den zwölf Monaten vor der Studie kostenpflichtige Video-Angebote genutzt haben, gaben rund 73 Prozent an, Amazon-Kunden zu sein. Netflix liegt mit vier Prozentpunkten Abstand auf dem zweiten Platz. Es folgt Disney+ mit 44 Prozent (+5 Prozentpunkte). Noch stärker konnte das Streaming-Angebot von Apple zulegen. Erreichte Apple TV+ im vergangenen Jahr elf Prozent der Befragten, waren es zuletzt 18 Prozent.