ISS: Status der Sojus unklar - Crew sitzt wohl über Wochen fest

Das Kühlmittel-Leck an einem russischen Sojus-Raumschiff sorgt auf der Internationalen Raumstation ISS für eine unsichere Lage . Bei einem Notfall wäre eine Evakuierung aller Besatzungsmitglieder aktuell nicht möglich.

Ersatz würde dauern

Zurzeit befinden sich sieben Personen auf der ISS . Vier von ihnen haben in der angedockten Crew-Dragon-Kapsel des US-Unternehmens ISS Platz. Für die anderen drei dient eigentlich die Sojus als Beförderungsmöglichkeit, die derzeit nicht einsatzbereit ist. Trotz einiger Untersuchungen in den letzten Tagen ist noch nicht klar, ob das System überhaupt noch genutzt werden kann, um Menschen sicher zur Erde zu bringen.Die Untersuchungen laufen derweil weiter. Doch können derzeit weder die russische Raumfahrtagentur Roskosmos noch deren Kollegen bei der NASA eine stichhaltige Einschätzung der Lage abgeben. Möglicherweise wäre ein Rückflug auch möglich, wenn ein bestimmter Kühlkreislauf defekt ist. Dann müsste man vielleicht manuell steuern, um den Energieverbrauch und damit die Wärmeentwicklung niedrig zu halten.Sollte sich allerdings herausstellen, dass ein sicherer Rückflug mit der Sojus nicht möglich ist, müsste Ersatz organisiert werden. Das ginge aber nicht unmittelbar, sondern würde verschiedene Umplanungen erfordern. Im März hätte der nächste reguläre Flug stattgefunden, bei dem die Sojus-Crew ausgetauscht worden wäre.Das dafür eingeplante Raumschiff könnte nun für eine Rettungsmission startklar gemacht werden. Bei Roskosmos geht man allerdings davon aus, dass ein Start nicht vor Februar möglich wäre. Erst dann könnte sich die riskante Situation für drei Besatzungsmitglieder auf der ISS also auflösen. Sollte es bis dahin zu einem schwereren Störfall auf der Raumstation kommen, hätten sie ein Problem. Wenn alles gut geht und die Ersatz-Sojus geschickt würde, müsste diese leer fliegen. Die nächste reguläre Crew würde dann erst zu einem späteren Zeitpunkt mit einem anderen Zubringer starten können.