Alles drin: Neue Huawei Watch Ultimate kostet mehr als ein Smartphone

Huawei hat mit der Watch Ultimate seine neue Alternative zur Apple Watch Ultra präsentiert, die sich ebenfalls an Sportler richtet und mit einer Wasserdichtigkeit bis 100 Meter auch für Taucher eignen soll. Die Smartwatch kommt ab April auch nach Europa.

Huawei Watch Ultimate: Eine Smartwatch für Sportler und Taucher

Metall, Keramik und Saphirglas

Ein Preis, der schmerzt

Die Huawei Watch Ultimate hat ein 1,5 Zoll großes LTPO-AMOLED-Display, das eine dynamische Bildwiederholrate von einem bis 60 Hertz unterstützt und mit 466 x 466 Pixeln relativ hoch auflöst. In dem Gehäuse steckt ein 530mAh großer Akku, der nach Angaben von Huawei bis zu 14 Tage maximale Laufzeit bieten soll. Nutzt man die Funktionen der Uhr "aktiv", soll der Akku immerhin rund acht Tage durchhalten.Die Watch Ultimate wird mittels Qi Wireless-Charging mit Energie versorgt, wobei innerhalb von nur einer Stunde eine volle Ladung erfolgen soll. Zur Ausstattung gehören natürlich auch die üblichen Sensoren für die Ermittlung der Herzfrequenz und der Sauerstoffsättigung des Blutes. Außerdem soll die Uhr in der Lage sein, EKG-Daten zu sammeln, um die Herzgesundheit des Trägers zu ermitteln.Huawei versucht hier offenbar alles zu kombinieren, was man in früheren Huawei-Watch-Modellen bieten konnte. So wird die Watch Ultimate aus einer hochfesten Metalllegierung, einer Keramiklünette und mit Saphirglas gefertigt. Die Uhr unterstützt unter anderem Dual-Positioning für eine hochgenaue Standortbestimmung, NFC, Bluetooth 5.2 und 2,4-GHz-WLAN. Besonders auffällig ist, dass Huawei eine Wasserdichtigkeit bis 100 Meter Tiefe verspricht und dafür sogar eine entsprechende ISO-Zertifizierung erhalten hat.Auch im Hinblick auf Funktionalität will man alles bieten, was man eben zu bieten hat. Das hier verwendete hauseigene Harmony OS 3.0 ermöglicht deshalb neben den üblichen Sportfunktionen auch, Golfer bei ihren Aktivitäten auf rund 320.000 Golfplätzen dieser Welt zu unterstützen. Die neue Huawei-Uhr wird ab April auch in Europa zu haben sein. In China wird die Huawei Watch Ultimate mit einem Kunststoff- oder einem Titanarmband angeboten, wobei der Basispreis bei enormen 5999 Yuan liegt, was umgerechnet ganzen 811 Euro entspricht. Für die Ausgabe mit Titanarmband zahlt man sogar fast 950 Euro.