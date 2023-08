Amazon Prime Video: Die neuen Filme und Serien im September 2023

Amazon kündigt 45 Filme und Serie an, die im Laufe des Septembers bei Prime Video zu sehen sind. Zu den Neustarts des Streaming-Diens­tes gehören Das Rad der Zeit, Generation V, Tomb Raider, Schindlers Liste und viele mehr. Wir verschaffen euch einen Überblick.

Amazon Prime Video: Neue Serien im September

Das Rad der Zeit - Staffel 2 ab 1. September

Fairyteens - Staffel 1 ab 1. September

All or Nothing: Die Nationalmannschaft in Katar ab 8. September

P#T@S Redes Sociales - Staffel 1 ab 15. September

Wildernes - Staffel 1 ab 15. September

Match Nas Estrelas - Staffel 1 ab 15. September

The Continental: From the World of John Wick - Staffel 1 ab 22. September

Generation V (Gen V) - Staffel 1 ab 29. September

Amazon Prime Video: Neue Filme im September

Tomb Raider ab 1. September

The Nun ab 1. September

Wenn ich bleibe ab 1. September

Das Schweigen der Lämmer ab 1. September

Wish Upon ab 1. September

Das Belko Experiment ab 1. September

The Comedian - Wer zuletzt lacht ab 2. September

Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull ab 3. September

Interview mit einem Vampir ab 3. September

Southpaw ab 4. September

Der siebte Sohn ab 4. September

Schindlers Liste ab 4. September

My Little Pony: Der Film ab 5. September

12 Years a Slave ab 6. September

The Happytime Murders ab 7. September

Die Hochzeit ab 7. September

Sitting in Bars with Cake ab 8. September

Ein nasser Hund ab 10. September

One Day ab 10. September

Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu ab 11. September

The Book of Eli ab 11. September

Belfast ab 12. September

The Accountant ab 12. September

A Million Miles Away ab 15. September

Der magische Kompass ab 15. September

Transcendence ab 17. September

Motherless Brooklyn ab 19. September

Shooting Stars (Peacock Original) ab 20. September

King Arthur: Legend of the Sword ab 22. September

Valerian - Die Stadt der tausend Planeten ab 23. September

Agora ab 25. September

Father Figures ab 25. September

Licorice Pizza ab 27. September

Just Mercy ab 28. September

Showtime ab 28. September

Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse ab 30. September

P.S. Ich Liebe Dich ab 26. September

Mit der zweiten Staffel der Fantasy-Serie Das Rad der Zeit startet Amazon mit einem großen Kaliber in den Herbst. Außerdem geht Generation V (Gen V) mit wöchentlich neuen Episoden auf Sendung, ein Ableger der erfolgreichen Action-Serie The Boys. Außerdem erzählt man in A Million Miles Away die Geschichte des US-amerikanischen Astronauten Jose Hernandez mit Michael Peña in der Hauptrolle.Während sich der Erfolg von Amazons Eigenproduktion erst noch herausstellen muss, nimmt Prime Video zusätzlich namhafte Lizenztitel zeitexklusiv in sein Programm auf. Mit dabei sind unter anderem Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse, Valerian, Transcendence, The Accountant, The Book of Eli, Schindlers Liste, 12 Years a Slave und Tomb Raider.Für Sportfans hat Amazon hingegen neue Folgen der All or Nothing-Doku in petto. Dieses Mal begleitet man die deutsche Nationalmannschaft in Katar. Weiterhin zeigt Prime Video wie üblich ein Dienstagsspiel der UEFA Champions League, unter anderem das Play-off-Hinspiel der Glasgow Rangers gegen PSC Eindhoven und das Rückspiel von Molde FK gegen Galatasaray Istanbul.