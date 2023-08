Auf der Suche nach tragbaren Stromspeichern als Ergänzung zum Balkonkraftwerk, fürs Camping oder als Notstromaggregat sollte man heute einen Blick in den Online-Shop von Bluetti werfen. Im Sommer-Sale sinken die Preise für Powerstations, Akkus und Solarmodule.

In Deutschland greifen immer mehr Haushalte zu Balkonkraftwerken und ziehen das Camping in der Natur dem All-inclusive-Urlaub in einer Hotelhochburg vor. Und wie heißt es so schön: Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub. Gut also, dass Bluetti jetzt mit seinem Sommer-Schluss-Verkauf startet, optimal für den nächsten Outdoor-Trip oder die Erweiterung der heimischen Mini-Solaranlage.Die beliebten Powerstations sind dabei vor allem im Bundle mit Zusatzakkus und Solarmodulen stark reduziert, sodass man sich günstig mit einem Rundum-sorglos-Paket ausstatten kann.Gerade für den Einstieg in die Welt der tragbaren Stromspeicher gehört die Bluetti EB70 zu den beliebtesten Modellen des Herstellers. Sie bietet mit 1000 Watt genug Leistung für den Anschluss von kleinen und sogar größeren Elektronikgeräten (z.B. Notebooks, Fernseher, Kühlschränke etc.) und dabei eine solide Akkukapazität von 716 Wattstunden sowie viele Anschlüsse inkl. traditioneller Steckdosen (Schuko). Samt 200-Watt-Solarmodul kostet das Bundle aktuell nur noch 998 Euro, man spart 100 Euro.Hat man sich bereits weiter vorgewagt und möchte nun vielleicht sogar die Outdoor-Küche oder stromhungrige Verbraucher und Werkzeuge versorgen, kommen leistungsstärkere Stromspeicher wie die Bluetti AC300 mit bis zu 3000 Watt und 3072-Wh-Akku infrage. Hier sinkt der Preis für das Paket mit Bluetti B300-Hausbatterie um satte 1000 Euro auf 2999 Euro. Genau das richtige also, um Strom vom eventuell vorhandenen Balkonkraftwerk zwischenzuspeichern.Die Aktionsseite zum Summer-Sale 2023 bei Bluetti ist aber nicht alles. Auch im Shop direkt zeigt sich ein teils großzügiger Rabatt auf die Powerstation-Bestseller. So gibt es das kleinste Modell, die Bluetti EB3A (600 W / 268 Wh), bereits für 279 Euro. In der Mittelklasse zeigt sich die Bluetti EB55 (700 W / 537 Wh) für 449 Euro und der Premium-Stromspeicher Bluetti AC200 Max (2200 W / 2048 Wh) kommt 200 Euro günstiger für 1799 Euro.