Endlich bessere Bilder: WhatsApp verschickt Fotos jetzt in HD-Qualität

Wurden Bilder von WhatsApp oft stark komprimiert und somit in schlech­ter Qualität verschickt, startet der Messenger ab sofort mit Fotos in HD-Qualität. Nutzer können ihre Aufnahmen in hoher Auflösung an Freunde, Familie und Co. schicken - wenn auch nicht verlustfrei.

Höhere Bildqualität nun ohne Umwege

HD-Fotos bisher (noch) nicht der Standard

Zusammenfassung WhatsApp ermöglicht nun das Versenden von Fotos in HD-Qualität.

Nutzer können Aufnahmen in 4K-Auflösung verschicken.

Neue HD-Option wurde über Monate in der WhatsApp Beta getestet.

Qualität bleibt auf Standard voreingestellt, HD muss pro Foto gewählt werden.

Trotz HD-Qualität werden Bilder weiterhin komprimiert

Qualität hängt auch vom Empfänger-Netz ab.

Neue Funktion wird aktuell weltweit an alle Nutzer ausgerollt.

WhatsApp plant, in naher Zukunft auch HD-Videos zu ermöglichen.

Mussten sich Nutzer bisher eines Tricks behelfen, um Fotos als Dokumente zu tarnen und somit halbwegs verlustfrei an ihre WhatsApp-Kontakte zu schicken, löst die Meta-Tochter das langjährige Problem nun selbst. Beim Versand von Bildern steht ab sofort eine neue HD-Option bereit.Der Versand von Fotos in HD-Qualität wurde über mehrere Monate innerhalb der WhatsApp-Beta getestet ( wir berichteten ) und erreicht nun auch Otto Normalverbraucher. Während der Auswahl eines Fotos kann über eine neue HD-Schaltfläche die höhere Qualitätsstufe ausgewählt werden, die Bildgrößen zwischen 9 und 16 Megapixeln ermöglicht.Die Voreinstellung für den Bildversand liegt weiterhin bei der Standardqualität. Dabei weist WhatsApp darauf hin, dass Standardbilder weniger Speicherplatz verbrauchen und schneller gesendet werden können. Nutzer müssen die HD-Qualität somit bei jedem Foto neu auswählen.Trotz der höheren Auflösung und Qualität werden die Bilder weiterhin komprimiert, auch wenn die Qualitätseinbußen in 4K-Auflösung und höher deutlich geringer ausfallen. Zudem entscheidet die Empfangsqualität des Empfängers über die letztendliche Darstellung. Ist das Netz schwach, wird das Bild vorerst in der Standardqualität angezeigt und später erst in HD heruntergeladen.Die neue Funktion, Fotos via WhatsApp in HD-Qualität zu versenden, wird derzeit an alle Nutzer weltweit ausgerollt. Zwar ist von einer Verteilung in Wellen die Rede, doch verbreitet sich die neue Option scheinbar zügig. Auch wir können bereits Bilder in HD verschicken. Laut WhatsApp sollen HD-Videos zeitnah folgen.Bisher konnten wir die Umstellung auf Fotos in HD-Qualität sowohl in den aktuellen WhatsApp-Versionen für Google Android und Apple iOS als auch in WhatsApp Web (im Browser) wiederfinden. Die im Microsoft Store für Windows 10 und Windows 11 erhältliche App scheint das Update bislang nicht erhalten zu haben.