Bots sind besser beim Lösen von Captchas - und zwar wesentlich

Jeder Internet-Nutzer hasst Captchas, doch sie erfüllen einen vermeint­lich wichtigen Zweck. Denn sie sollen Bots von Webseiten fernhalten. Das Problem: Mittlerweile sind Bots wesentlich besser darin, Captchas aller Art zu lösen. Das jedenfalls hat eine Studie dazu herausgefunden.

iStock / VectorUp

Alle hassen Captchas

Bots waren schneller und genauer

Zusammenfassung Captchas sollen Bots von Webseiten fernhalten.

Menschen brauchen 9-15 Sek., Bots weniger als eine Sek. zum Lösen

Erfolgsquote Menschen: 50-84%, Bots: 99,8%.

Studie mit 1000 Personen auf 120 beliebten Webseiten.

Sicherheitsexperten müssen sich neue Lösungen einfallen lassen.

Ja, wie viele verdammte Ampeln sind das jetzt? Und gehört der Teil dazu oder nicht? Was für ein Buchstabe soll das sein? Das ist doch ein Bus, du dummes System! Ach, leck mich doch am ... Das gehört schon lange zum Alltag im Internet.Sogenannte Captchas - das ist die Abkürzung für "Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart" (also in etwa so viel wie "Vollständig automatisierter öffentlicher Turing-Test, um Computer und Menschen zu unterscheiden") - sind eine regelrechte Pest, da sie vielfach unlogisch sind und nicht immer im Sinne des Erfinders.Laut einer Studie sind sie auch weitgehend sinnlos. Denn mittlerweile können automatisierte Systeme, also Bots, diese besser und schneller lösen als Menschen. Wie New Scientist (via Independent ) berichtet, wurde diese umfangreiche Untersuchung mithilfe von Sicherheitssystemen auf rund 120 beliebten Websites untersucht.Das ist auch durchaus eine große Gefahr, denn wenn Bots Captchas ohne große Probleme knacken können, dann können sie auf den Webseiten dahinter unter anderem Content abgreifen, Konten erstellen und gefälschte Kommentare oder Bewertungen posten.Dabei sind Captchas eine Art Rüstungswettrennen, da Sicherheitsexperten sich immer wieder neue Lösungen einfallen lassen müssen, die Bots diese aber immer schneller knacken. "Wir wissen mit Sicherheit, dass die Tests sehr ungeliebt sind. Wir mussten keine Studie durchführen, um zu diesem Ergebnis zu kommen", sagt Gene Tsudik von der University of California. "Aber die Leute wissen nicht, ob sich der Aufwand, der kolossale globale Aufwand, der jeden Tag, jedes Jahr, jeden Monat in das Lösen von Captchas investiert wird, wirklich lohnt."Für ihre Studie arbeiteten die Forscher mit 1000 Personen unterschiedlichen Alters, Geschlechts, Standorts und Bildungsniveaus zusammen. Sie lösten auf 120 beliebten Webseiten jeweils zehn Captchas. Dies lösten parallel Bots und das Ergebnis war eindeutig: Menschen brauchten zwischen neun und 15 Sekunden, sie erreichten eine Genauigkeit von 50 bis 84 Prozent. Bots indes brauchten dafür weniger als eine Sekunde und kamen auf eine Genauigkeit von 99,8 Prozent.Das Fazit von Co-Autor Andrew Searles ist entsprechend eindeutig: "Es gibt keine einfache Möglichkeit mehr, mit diesen kleinen Bild-Challenges oder was auch immer, zwischen einem Menschen und einem Bot zu unterscheiden."