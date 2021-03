Exchange-Exploit: Microsoft untersucht, wie Hacker an den Code kamen

Microsoft geht den neuesten Informationen nach Hinweisen nach, nach denen die Probleme rund um die Schwachstelle in Exchange erst es­kalierten, nach dem der Konzern seine Partner informiert hatte. Die Vermutung liegt nah, dass es eine undichte Stelle gab.

Geheimnisverrat oder ein Hack?

Informationen von Microsoft

Microsoft geht den neuesten Informationen nach Hinweisen nach, nach denen die Probleme rund um die Schwachstelle in Exchange erst es­kalierten, nach dem der Konzern seine Partner informiert hatte. Die Vermutung liegt nah, dass es eine undichte Stelle gab.Das geht aus einem neuen Bericht des Wall Street Journals hervor. Microsoft untersucht demnach, ob die Hacker, die hinter dem weltweiten Cyberangriff auf die Exchange-Sicherheitslücke stecken, möglicherweise interne Informationen aus dem Konzern erhalten haben. Microsoft vermutet laut dem Wall Street Journal, dass eine undichte Stelle Mitschuld an den raschen und gezielten Angriffen auf Exchange-Nutzer weltweit sei.Die Hacker könnten über die informierten Partner oder über eine Quelle bei Microsoft selbst in Besitz aller für den Angriff notwendigen Details gekommen sein. Ob es dabei um einen aktiven Geheimnisverrat oder zum Beispiel um einen gehackten Mitarbeiter geht, der ohne es zu wissen die Information "abfließen" ließ, ist derzeit noch komplett unklar. Unklar ist natürlich auch, ob etwas hinter dieses Theorie steckt, denn mehr als eine Theorie ist es derzeit nicht.Die Ermittler konzentrieren sich auf die Frage, ob ein Microsoft-Partner oder Mitarbeiter Informationen versehentlich oder absichtlich an andere Gruppen weitergegeben hat. Aufgrund der kritischen Sicherheitslage wird derzeit in alle Richtungen ermittelt und es gibt nur wenige offizielle Informationen zu den Hintergründen. Das deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hatte den Vorfall als IT-Be­dro­hungs­la­ge der Stufe 4/Rot eingeordnet, der höchsten Warnstufe des BSI.Laut dem Wall Street Journal konzentriert sich die Untersuchung nun erst einmal auf die Frage, wie der erste Angriff der Anfang Januar begann, an Fahrt aufnehmen konnte. Das war genau in der Woche, bevor das Unternehmen in der Lage war, einen Software-Fix an Kunden zu senden. In dieser Zeit verschafften sich soweit das bekannt ist regierungsnahe chinesische Hackergruppen bereits die nötigen Werkzeuge, die es ihnen dann erst ermöglichten, weitreichende Cyberangriffe zu starten.Einige der Werkzeuge, die dann in der zweiten Angriffswelle verwendet wurden, weisen starke Ähnlichkeiten mit dem "Proof of Concept"-Angriffscode auf, den Microsoft am 23. Februar an Antivirenfirmen und andere Sicherheitspartner verteilt hat, so die Ermittler der Sicherheitsfirmen. Microsoft hatte geplant, seine Sicherheitskorrekturen zwei Wochen später, am 9. März, zu veröffentlichen, aber nachdem die zweite Welle begann, wurden die Patches eine Woche früher, am 2. März, veröffentlicht.