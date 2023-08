Lego ist nur für Kinder? Weit gefehlt. Die beliebten Klemmbausteine gehören schon lange nicht mehr nur ins Kinderzimmer, wie die neuen Lego-Sets bei Media Markt zeigen. Von Marvel über Star Wars bis hin zum Lamborghini und Bonsai-Bäumen ist alles mit dabei.

Die Lego-Baukastensysteme aus Dänemark gehören zu den beliebtesten Spiel­waren der Welt und sind auch bei Media-Markt-Kunden extrem beliebt. Nun stockt der Elektronikhändler sein Sortiment auf und konzentriert sich im Spe­ziel­len auf Lego, das sich an junggebliebene Erwachsene richtet - also an euch.Weit oben auf der Wunschliste erwachsener Lego-Fans und der Top-Liste von Media Markt steht Captain Americas Schild . Das "legendäre Symbol der Freiheit" darf in der 3128-teiligen Nachbildung mit einem Durchmesser von 47 Zentimetern in wahrscheinlich keiner Marvel-Sammlung fehlen. Gut, dass der Preis bei Media Markt gerade um 30 Euro gesunken ist.Die Kooperation mit Disney bringt Lego-Freunde nicht nur ins Marvel-Universum, sondern auch in entfernte Galaxien - mit Star Wars. Besonders beliebt sind die markanten Helmbausätze, etwa von Captain Rex Clone Commander Cody oder natürlich von Darth Vader, Luke Skywalker und dem Mandalorianer. Praktisch: Mit einem reduzierten Preis von 55 Euro kann man hier günstig einsteigen.Nicht ganz so schnell wie ein X-Wing Starfighter, dafür aber genauso schön anzusehen, sind die neuen Lego Technic-Sets für den McLaren Formel 1-Rennwagen und das Le Mans Hybrid Hypercar Peugeot 9X8 . Beide offiziell lizenziert von den Rennställen und somit im originalgetreuen Nachbau.Bis zu 1775 Teil warten hier darauf im Maßstab 1:10 von fähigen Mechaniker-Händen zusammengesteckt zu werden. Und wie es sich für Lego Technic gehört, achten die Dänen auf die Feinheiten, wie die Nachbildung eines V6-Zylinder­motors mit beweglichen Kolben, Lenkung und Radaufhängung.Wer es weniger weltraumlastig oder schnell mag, dem werden die reduzierten Lego Icon-Sets empfohlen. Vom Bonsai-Baum bis zum Trockenblumengesteck hat Media Markt auch diese entspannten Klemmbaustein-Projekte im Angebot.Und wenn es am Ende eine größere Herausforderung sein soll, könnte eines der ältesten erhaltenen Bauwerke aus dem Japan des 17. Jahrhunderts das Richtige sein - die Burg Himeji im Lego Architecture-Set mit 2125 Teilen.