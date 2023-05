Totaler Flop: Telekom macht Smart-Speaker bald per Update dumm

Die Telekom war sich ganz sicher: Ein eigener Magenta Smart Speaker mit gleich zwei digitalen Assistenten ist eine tolle Idee. Falsch gedacht. Das Produkt war ein totaler Flop, die verbliebenen Geräte werden per Update auch noch um die letzten smarten Funktionen beschnitten.

Telekom Smart Speaker: Ein Update beendet alle Funktionen

Zusammenfassung Eigene Smart Speaker-Lösung der Telekom gescheitert

Update entfernt alle Funktionen, WLAN-Verbindung gekappt

Kauf vor 30. Juni 2021: Kein Anspruch auf Rückerstattung

Kauf nach 30. Juni 2021: Rückerstattung bei Rückversand

Mieter erhalten Kündigungsschreiben von Telekom

Es ist immer wieder erstaunlich zu sehen, wie sich große Konzerne in der Idee verrennen, eigene digitale Assistenten entwickeln zu wollen. Bei der Telekom hatte man den ersten und einzigen smarten Lautsprecher vorsichtshalber neben dem Magenta-Assistenten auch noch mit Amazons Alexa ausgeliefert. Jetzt ist klar: Das Projekt gerät nicht nur ins Stolpern, die Entwickler haben sich so gründlich verrannt, dass man die Reißleine zieht. "Aufgrund der geringen Nutzerzahlen werden wir nicht weiter in die Sprachsteuerung über den Telekom Smart Speaker investieren", so der Konzern in den FAQ zum Ende Für das einzige bestehende Produkt kommt diese Ankündigung aber mit weit mehr als der Nachricht, dass keine neuen Funktionen mehr geliefert werden. Ganz im Gegenteil: Nach einem automatischen Update, das am 30. Juni 2023 ausgespielt wird, entfallen laut den Entwicklern auf dem Smart Speaker mehr oder weniger "alle Funktionen". Alle Sprachsteuerungsfunktionen inklusive Amazon Alexa werden entfernt, auch die WLAN-Verbindung wird für immer gekappt. Einzige verbleibende Option: Die Nutzung als Bluetooth-Lautsprecher.Die wohl wichtigste Information für die Kunden: Wurde der Smart Speaker vor dem 30. Juni 2021 gekauft, gibt es laut Telekom keinen Anspruch auf Rückerstattung. Nach diesem Stichtag kann der Kaufpreis unter Vorlage des Kaufbelegs und nach dem Rückversand des Gerätes aber zurückverlangt werden. Wer den Smart Speaker gemietet hat, erhält von der Telekom in den nächsten Wochen ein "separates Kündigungsschreiben".